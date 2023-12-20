Üye Girişi
Haberler

Turkcell, 50GPON Teknolojisi ile Hız Rekoru Kırdı

Güncelleme:
Abone Ol

Turkcell, iletişim altyapıları için gelecekte önemli bir rol üstlenecek olan 50GPON teknolojisi ile tek bir ekipman ve tek bir fiber kullanarak hız rekoru kırdı. 50GPON, şu an kullanılan teknolojik imkanlara göre 5 kat daha yüksek hız sunabilecek ve önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşması bekleniyor.

Türkiye'nin Turkcell'i, iletişim altyapıları için gelecekte önemli bir rol üstlenecek olan 50GPON teknolojisi ile tek bir ekipman ve tek bir fiber kullanarak hız rekoru kırdı. Şu an kullanılan teknolojik imkanlara göre 5 kat daha yüksek hız sunabilecek olan 50GPON'un, önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşması bekleniyor.

Turkcell'den yeni hız rekoru: Bir fiber kılında 59 Gbps!

Turkcell, Huawei iş birliğiyle gerçekleştirilen 50GPON testini başarıyla tamamladı. Türkiye'yi ışık hızında fiberle tanıştıran Turkcell'in testlerini yaptığı PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisinin eriştiği son nokta olan 50GPON, saniyede 50 gigabit hızları destekliyor. Bu teknoloji, gelecekte bireysel ya da kurumsal müşterilerin yanı sıra 5G ve ötesi iletişim altyapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol üstlenecek.

50GPON rekor denemesiyle birlikte Turkcell, dijital gelecek için yaptığı yatırımlara bir yenisini ekleyerek teknoloji liderliğini pekiştirdi. Turkcell'in Kartal'daki test laboratuvarında yapılan 50GPON testlerinde downstream (indirme) yönünde 42 Gbps hıza ulaşılırken, upstream (yükleme) yönünde ise 17 Gbps hız kaydedildi. Böylece tek bir ekipman ve tek bir fiber kılı kullanılarak toplamda 59 Gbps hıza ulaşıldı.

Turkcell, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı: Büyümeye devam!

50GPON testinin, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:

"Rekora imza attığımız bu test, aslında Turkcell'in teknoloji alanındaki liderliğinin bir göstergesi. Müşterilerimiz için sadece bugüne değil geleceğe hazırlanıyoruz. Bu denememiz, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı iletişim çözümleri sunma taahhüdümüzün bir yansıması.

50GPON teknolojisi, önümüzdeki dönem 5G ve ötesi iletişim altyapılarının devreye girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulacak olan daha yüksek hız ve düşük gecikme imkanını sağlayacak. Mevcut teknolojiye göre 5 kat daha yüksek hız sunabilen 50GPON'un önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşmasını öngörüyoruz.

Bu teknoloji öncelikle baz istasyonları ve veri merkezleri gibi yüksek hız gereksinimi olan noktalara hizmet verecek. Ülkemizin dijitalleşmesine ivme kazandırmak için bu tarz yenilikçi teknolojilere yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Fiber şebekelerde kullanılan 50GPON teknolojisi; yüksek hız, çok düşük gecikme ile müşterilere daha

ileri düzey bir iletişim deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Türkiye Huawei Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title