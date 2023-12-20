Turkcell, 50GPON Teknolojisi ile Hız Rekoru Kırdı

Turkcell, iletişim altyapıları için gelecekte önemli bir rol üstlenecek olan 50GPON teknolojisi ile tek bir ekipman ve tek bir fiber kullanarak hız rekoru kırdı. 50GPON, şu an kullanılan teknolojik imkanlara göre 5 kat daha yüksek hız sunabilecek ve önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşması bekleniyor.

Türkiye'nin Turkcell'i, iletişim altyapıları için gelecekte önemli bir rol üstlenecek olan 50GPON teknolojisi ile tek bir ekipman ve tek bir fiber kullanarak hız rekoru kırdı. Şu an kullanılan teknolojik imkanlara göre 5 kat daha yüksek hız sunabilecek olan 50GPON'un, önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşması bekleniyor.

Turkcell'den yeni hız rekoru: Bir fiber kılında 59 Gbps!

Turkcell, Huawei iş birliğiyle gerçekleştirilen 50GPON testini başarıyla tamamladı. Türkiye'yi ışık hızında fiberle tanıştıran Turkcell'in testlerini yaptığı PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisinin eriştiği son nokta olan 50GPON, saniyede 50 gigabit hızları destekliyor. Bu teknoloji, gelecekte bireysel ya da kurumsal müşterilerin yanı sıra 5G ve ötesi iletişim altyapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol üstlenecek.

50GPON rekor denemesiyle birlikte Turkcell, dijital gelecek için yaptığı yatırımlara bir yenisini ekleyerek teknoloji liderliğini pekiştirdi. Turkcell'in Kartal'daki test laboratuvarında yapılan 50GPON testlerinde downstream (indirme) yönünde 42 Gbps hıza ulaşılırken, upstream (yükleme) yönünde ise 17 Gbps hız kaydedildi. Böylece tek bir ekipman ve tek bir fiber kılı kullanılarak toplamda 59 Gbps hıza ulaşıldı.

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50GPON testinin, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:

"Rekora imza attığımız bu test, aslında Turkcell'in teknoloji alanındaki liderliğinin bir göstergesi. Müşterilerimiz için sadece bugüne değil geleceğe hazırlanıyoruz. Bu denememiz, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı iletişim çözümleri sunma taahhüdümüzün bir yansıması.

50GPON teknolojisi, önümüzdeki dönem 5G ve ötesi iletişim altyapılarının devreye girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulacak olan daha yüksek hız ve düşük gecikme imkanını sağlayacak. Mevcut teknolojiye göre 5 kat daha yüksek hız sunabilen 50GPON'un önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşmasını öngörüyoruz.

Bu teknoloji öncelikle baz istasyonları ve veri merkezleri gibi yüksek hız gereksinimi olan noktalara hizmet verecek. Ülkemizin dijitalleşmesine ivme kazandırmak için bu tarz yenilikçi teknolojilere yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Fiber şebekelerde kullanılan 50GPON teknolojisi; yüksek hız, çok düşük gecikme ile müşterilere daha

ileri düzey bir iletişim deneyimi sunmayı hedefliyor.