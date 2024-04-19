Turkcell 30. yılını kutluyor

Turkcell, iletişim teknolojileri sektöründe 30. yılını kutluyor. 1994 yılında Türkiye'deki ilk cep telefonu araması ile başlayan serüven, bugün Turkcell'i sadece bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesine taşıdı. Üstelik Turkcell, 30. yıla özel sürpriz GB ve dakika avantajları sunacak.

Turkcell'den 30. yıla özel sürprizler!

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 30. yılını, "Turkcell'in 30 yıllık tarihi, Türkiye'nin dijital teknoloji tarihidir" sözleriyle değerlendirdi ve telekom operatörü olmanın ötesine geçtiklerini belirtti. Koç, "Herkesi birbirine bağladığımız gibi her şeyi de birbirine bağlayacak, Türkiye'yi bireysel ve kurumsal anlamda dijitalleştirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Turkcell'in 30. yıl kutlamaları, farklı sürprizler ve avantajlar sunacak. Abonelerin paketlerindeki GB ve dakikalar iki katına çıkarken, gençlere yönelik sinema ve yemek gibi kampanyalar da yıl boyunca sürecek. Yıl boyunca sürecek reklam kampanyasının yüzü ise oyuncu Kerem Bürsin oldu. Bürsin, "Her şey Turkcell'le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor" mesajını veren kampanyada önemli bir rol üstleniyor.

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Dr. Ali Taha Koç, şirketin gelecek stratejisinde yenilikçi teknolojiler üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti. Koç, "30 yıl önce İnsan İçin Teknoloji vizyonuyla yeni bir çağ başlattık. Bugün de yine bugünün ötesinde bir vizyonla, yeni bir stratejiyle ülkemizin toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağız" dedi.

Turkcell, sadece bireylere değil, şehir hastaneleri, havalimanları gibi kritik altyapılara hizmet vererek geniş bir etki alanı yaratıyor. Toplam 56 milyonu aşkın abonesi olan grup, 84 milyon kişinin hayatına dokunuyor. Dr. Koç, "SIM kartı olsun ya da olmasın, herkesin yolu bir şekilde Turkcell'den geçecek" ifadesiyle, şirketin etkisini vurguluyor.

Stratejik odak noktaları arasında veri, enerji, siber güvenlik ve yapay zeka yer alıyor. Dr. Koç, "Dijital operatör yetkinliğimize entegre bir biçimde, üretken yapay zeka teknolojilerini kullanıyor, uydu teknolojilerini test ediyor, kuantum teknolojileri üzerinde çalışıyoruz" diyerek, şirketin teknolojik yetkinliklerine dikkat çekti.