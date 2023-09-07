Türk Yıldızları TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFES'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi." mesajı yayınlandı.
Kaynak: AA / Teknoloji