Türk yargısında ücretsiz yapay zeka dönemi başladı!

Emsal karar arama motoru dejure.ai, hukuk teknolojilerine herkesin eşit bir şekilde erişebilmesi için yeni bir hareket başlattı!

Yapay zeka teknolojisine sahip emsal karar arama motoru geliştiren bir girişim; özellikle genç hukukçuların ücretli hukuk teknolojilerine erişememesi sorununu ortadan kaldırmak için dört adımdan oluşan bir hareket başlattı. Hareketin ilk adımı olarak adliyelerde bulunan baro odalarında dejure.ai'ı ücretsiz olarak hizmete açtılar. Devamında ikinci adımda hukuk teknolojileri alanında faaliyet gösteren diğer sektör paydaşlarını harekete davet ettiler.

Peki girişim devam eden süreçte Hukuk Teknolojilerinde Eşitlik hareketinin başarılı olması için neler yapmayı planlıyor?

Edinilen bilgilere göre üçüncü adımda elde edilen gelirinin yüzde onunu bir fona aktarmayı planlıyorlar. Oluşan fon ile hukuk teknolojilerini satın alamayan hukukçular için satın alma işlemi gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. Yine gelir modellerini çeşitlendirdikten sonra son adımda dejure.ai arama motorunun ücretsiz versiyonunu hukukçuların hizmetine açmak istiyorlar.

Openai'ın Chatgpt'si gibi dil modeli eğiten girişimin yapay zeka teknolojisi hukuk semantiğinde uzmanlaşmış durumda. 18 baro ile anlaşma sağlayan dejure.ai'ın hukuki soruların cevaplarını içeren kararları listeleyebilme yeteneğine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Avukatların ve diğer hukukçuların operatörü olduğu teknolojileri tasarlayan girişim Tubitak desteği ile İstanbul Üniversitesi içinde bulunan Entertech Kuluçka merkezinde faaliyetini yürütüyor.

Shiftdelete.Net ailesi olarak hukuk teknolojileri alanında özgün işler çıkaran dejure.ai ekibine mercek tutmanın önemli olduğunu düşünüyor, Hukuk Teknolojilerinde Eşitlik hareketinde başarılı olmalarını diliyoruz.