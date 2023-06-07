Türk Telekom, Yeni Ailece Tarifeleriyle Müşterilerine 100 GB'a Kadar İnternet Sunuyor

Türk Telekom, yeni müşterilerine özel 100 GB'a kadar farklı paket seçenekleri sunduğu yeni Ailece tarifelerini duyurdu. Şirket açıklamasına göre, Ailece tarifeler, ortak paylaşım üzerinden tarife sahibiyle beraber 5 kişiye kadar ortak şekilde kullanılabiliyor.

Türk Telekom, yeni müşterilerine özel 100 GB'a kadar farklı paket seçenekleri sunduğu yeni Ailece tarifelerini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, Ailece tarifeler, ortak paylaşım üzerinden tarife sahibiyle beraber 5 kişiye kadar ortak şekilde kullanılabiliyor. Sahibi dışında kimsenin herhangi bir ücret ödemediği ve tek fatura üzerinden ödeme imkanı sunan tarifelerde, ortak kullanıma giren her kişi için tarifeye ek aylık 25 TL ödeme alınıyor.

Yeni Ailece tarifeleri ile müşteriler birçok servisi ücretsiz kullanabilirken, Türk Telekom'un Bi' Dünya Fırsat platformundaki ayrıcalıklardan da faydalanabiliyor. Ailece Tarifeler 15 GB, 30 GB, 50 GB ve 100 GB şeklinde farklı internet seçenekleri sunuyor ve kullanıcılar ihtiyaçlarına uyan tarifeyi seçebiliyor.

Türk Telekom'un duyurduğu Ailece tarifelerinde farklı seçeneklerle farklı ihtiyaçlar giderilebiliyor. Yeni Ailece tarifelerinde ihtiyaca ve isteğe göre grup içerisindeki herkesin kullanacağı 15 GB, 30 GB, 50 GB ve 100 GB internet kullanım hakkı sunuluyor. 5 bin dakika, 10 bin SMS ve grup içerisindekilerle sınırsız konuşma imkanı da sunan Yeni Ailece tarifelerde, kullanıcılar ayrıca Whatsapp uygulamasında sınırsız mesajlaşma, Vitamin ve Raunt servislerinde yüzde 50 indirim, Safe Family uygulamasını ücretsiz kullanma hakkına sahip oluyor.

Tatilden eğitime, eğlenceden mobilya ürünlerine kadar birçok kategoride Bi' Dünya Fırsat ile müşterilerine avantajlar sunan Türk Telekom, Ailece tarifeler kapsamında kullanıcılarına indirim imkanı sağlıyor.

Ailece tarifeleri müşterilerine sunulan Bi' Dünya Fırsat ayrıcalıklarından bazıları şu şekilde:

"MentalUP'da 6 aylık ödeme ile 12 ay kullanım, D&R mağazalarında geçerli 150 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim, Kırtasiye Dünyası'ndan online alışverişlerde geçerli yüzde 15 indirim, A101.com.tr'de 300 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim ve Pizza Lazza'da geçerli yüzde 20 indirim."