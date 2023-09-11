Türk Telekom'un TahtApp uygulaması az gören çocuklara ışık oluyor

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Günışığı" kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim öğretim yılında da çocuklara ışık oluyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, insanı merkeze alan yaklaşımı ile teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü sosyal sorumluluk projelerini sürdüren şirket, erken müdahale eğitimleriyle görme yetilerini kullanabilmeyi öğrenen az gören çocukların kaynaştırma eğitimine devam etmelerine destek oluyor.

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği proje kapsamında az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen TahtApp uygulaması, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da az gören çocukların hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletlerinden takip etmelerine olanak sağlayacak.

Uygulama, okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan çocukların sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyor. 2014'te başlayan Günışığı Projesi ile Türk Telekom, az gören çocukların "erken müdahale eğitimi" almalarına destek oluyor, toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor.

Proje sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören 1000 çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti. Projenin 2018'de hayata geçirilen "Okulumda Günışığı" ayağı ile de çocukların eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin "az gören eğitimi" hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve o tarihten bu yana 5 bin eğitimciye farkındalık semineri verildi.

"TahtApp uygulaması ile az gören öğrencilerin ders takibini kolaylaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, şirket olarak "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla ürettikleri projelerin ve sosyal sorumluluk yaklaşımlarının temelinde, bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesi yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ilkeyle hayata geçirdiğimiz Günışığı Projemiz ile az gören çocuklara yönelik sunduğumuz erken müdahale eğitimi, onların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı ve akranlarıyla aynı okullarda eğitime devam etmelerine katkı sağladı. Az gören çocukların eğitimine odaklandığımız Günışığı Projesi kapsamında geliştirdiğimiz TahtApp uygulamasıyla da öğrencilerin, sınıfta ders takibini kolaylaştırarak, derslerden en üst düzeyde verim almalarına destek olmaktan ve teknolojiyi faydaya dönüştüren çözümler sunmaktan çok mutluyuz."