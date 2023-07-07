Türk Telekom'un Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 11. dönem başvuruları tamamlandı

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 11'inci dönem girişimlerini belirleyecek başvuru süreci tamamlandı. PİLOT kapsamında eğitim, sağlık ve finansal teknolojiler alanlarında birçok girişimin başvurusu alındı. Programa seçilecek girişimler, TT Ventures'ın yatırımcı ağı ve mentor desteğiyle büyüme fırsatı elde edecek.

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 11'inci dönem girişimlerini belirleyecek başvuru süreci tamamlandı.

Türk Telekom açıklamasına göre, PİLOT kapsamında özellikle eğitim, sağlık ve finansal teknolojiler alanlarında; 5G, görüntü ve dil işleme, blokzincir, NFT, yapay zeka, büyük veri alanında çözümler sunan birçok girişimin başvurusu alındı.

Girişimleri desteklemeyi ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen PİLOT programı kapsamında bugüne kadar sağlık, enerji ve eğitim alanlarında birçok yatırım yapılırken, yapay zekadan artırılmış gerçekliğe kadar farklı alanlarda çalışmaları olan pek çok girişime destek sağlandı.

PİLOT programının 11'inci dönem başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kapsamlı değerlendirmeler sonrası programa davet edilecek girişimleri çeşitli imkanlar bekliyor.

PİLOT'un yeni dönemine seçilecek girişimler, TT Ventures'ın geniş yatırımcı ağı ve girişim ekosistemindeki birçok önemli mentor ile bir araya gelerek onların deneyimlerinden faydalanma imkanı elde edecek. İşlerini geliştirirken, TT Ventures'ten alacakları 50 bin dolar yatırım ile büyümenin kapılarını açacak, Türk Telekom ile iş birliği fırsatı kapsamında daha fazla müşteriye ulaşacaklar.

Son yıllarda dünya sahnesine çıkan Türk markalarının sayısının artırılması amacıyla Türkiye girişimcilik ekosistemini dünyaya taşımayı hedefleyen TT Ventures, programı başarı ile tamamlayan ekipleri Amerika programına dahil ediyor.

12 hafta sürecek programın ardından düzenlenecek Demo Day sonrası mezun olan bütün girişimler, Amerika'daki iki haftalık programa katılacak. Bu program ile ekipler yurt dışından yatırım alma ve yeni müşterilere ulaşma imkanı elde edecek.

Ekipler; ofis alanı, teknoloji altyapısı, iş ortaklarının sunduğu avantajlı ürünler ve tanıtım destekleri gibi pek çok ayrıcalıktan faydalanabilecek. Girişimciler, Türk Telekom'un iş bağlantılarına da ulaşabilecek.

Bugüne kadar PİLOT programının mezun sayısı 104'e ulaşırken 30 milyon TL nakit desteği sağlandı. Girişimlerin yerel ve global olmak üzere çeşitli yatırımcılardan aldıkları toplam yatırım tutarı ise 20 milyon doları aştı.

PİLOT'tan mezun 49 girişim aldıkları yatırımla proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakalarken mezun girişimlerin 11 tanesine de TT Ventures ile yatırım yapıldı. Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar neredeyse tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT mezunlarının 2022 yılı sonunda sağladığı istihdam ise 2 bine ulaştı.

"Odağımızdaki sektörlerde yenilikçi ürünlere yönlendirerek Türk Telekom için katma değer üretmeyi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, girişimleri dünyaya açan bir köprü olma hedefiyle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Özhan, "PİLOT ile 2013 yılından bu yana hem yerli girişimlere destek veriyor hem de ülkemizin teknoloji alanındaki öncü rolünü uluslararası arenaya da taşıyacak unicornlar ortaya çıkarma amacıyla hareket ediyoruz. Buradaki itici gücümüz elbette TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Bu fon ile PİLOT mezunları dahil olmak üzere, ileri aşama girişimlere yaptığımız yatırımları, özellikle odağımızdaki sektörlerde yenilikçi ürünlere yönlendirerek Türk Telekom için katma değer üretmeyi sürdürüyoruz.

Bu yöndeki vizyonumuz yalnızca şirketimizin geleceği için değil, ülke ekonomisi için de değer üretiyor. Türk Telekom olarak, yerli ve milli teknoloji girişimlerinin dünya arenasındaki yükselişini desteklemek amacıyla ekosistemi globale taşıyacak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda; 11'inci dönem seçmelerini tamamladığımız PİLOT programımız için girişimlerimizle bir araya gelmeyi heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.