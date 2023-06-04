Türk Telekom, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği vizyonu kapsamında yenilikçi çözümlere odaklanıyor

Türk Telekom, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği vizyonu kapsamında enerji veri yönetimi platformları, yeni nesil şehir uygulamaları ve GES projeleri gibi yenilikçi çözümlere odaklanıyor. Şirket, ulaşımdan çevreye, sağlıktan enerjiye 58'den fazla farklı teknoloji çözümüyle şehirlerin dijital dönüşümlerine katkı sağlıyor. Kategori: Teknoloji

Türk Telekom, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği vizyonu kapsamında enerji veri yönetimi platformları, yeni nesil şehir uygulamaları ve GES projeleri gibi yenilikçi çözümlere odaklanıyor.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm iş süreçlerinde, stratejilerinde ve kurumsal kararlarında sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini göz önüne alarak hareket ettiklerini belirtti.

Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin raporuna göre, dünyada elektrik tüketimini son yıllarda azaltan nadir operatörler arasında yer aldıklarını aktaran Önal, "Yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelerek karbon salımının azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda kendimize koyduğumuz; 2023 yılındaki güneş enerjisinden yararlanma kapasitemizi, 2020 yılı değerine göre yüzde 60 arttırma hedefimize ulaştık." ifadelerini kullandı.

Önal, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarıyla karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişiminin sebep olduğu risklerin yönetimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay da açıkladığımız gibi GES kurulum çalışmalarımız kapsamında da toplam ek 88 MWe kapasite tahsisi ile şirketimizin GES kapasitesi 405,8 MWe'a ulaştı. Yeni tahsis edilen kurulum kapasitesi ile ulaşılan toplam kapasite, Türk Telekom Grubu'nun mevcut toplam yıllık elektrik tüketiminin yüzde 65'ine tekabül ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, daha yaşanabilir kentlerin oluşumuna da katkı sağlıyoruz.

Yeni Nesil Şehir İnisiyatifi ile ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik alanlarında 14 kentte; trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlarken, 5G, yapay zeka ve IoT teknolojileriyle desteklediğimiz çözümler sayesinde belediyeler bugüne kadar elektrikte yüzde 40'a, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf yaptı. Yeni Nesil Şehir inisiyatifini her geçen gün genişleterek hizmet sağladığımız kentlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz."

Şirket, teknoloji çözümüyle şehirlerin dijital dönüşümlerine katkı sağlıyor

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom, ulaşımdan çevreye, sağlıktan enerjiye 58'den fazla farklı teknoloji çözümüyle şehirlerin dijital dönüşümlerine katkı sağlıyor

Türk Telekom'un Yeni Nesil Şehirler Projesi için iş birliği yapılan şehir sayısı; Edirne, Aksaray, Mersin, Düzce, Karaman, Kars, Kocaeli, Elazığ, Antalya, Kütahya, Kırşehir, Denizli ve Konya'nın ardından Osmaniye'nin eklenmesiyle 14'e ulaştı.

Türk Telekom, ayrıca bugüne kadar, 30'dan fazla yerel yönetime sunduğu yazılım çözümleriyle belediyelerin verimliliğini artırarak maliyetlerini düşürmesine, optimizasyon ve tasarruf sağlamasına destek oldu.

Öte yandan, karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla GES projelerini de hızlandıran Türk Telekom, kısa süre önce Diyarbakır, Ağrı ve Sivas'ta GES kuracağını açıklamıştı.