Türk Telekom Prime'lılar İndirimlerden Yararlanıyor

Türk Telekom Prime müşterileri, çeşitli sektörlerdeki markalardan indirimlerden faydalanıyor. Ayrıca yaz aylarında sosyal medya uygulamalarında ek internet avantajları ve İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet imkanı sunuluyor. Seyahat alanında da özel ayrıcalıklar sağlanıyor. Ayrıca Türk Telekom Prime, çeşitli iş birlikleriyle müşterilerine lezzetli deneyimler sunuyor. Açık Hava Sinemaları etkinlikleri de yaz boyunca Türkiye'nin farklı tatil bölgelerinde düzenleniyor.

Türk Telekom Prime'lılar hayatın her alanında, çok sayıda marka ile çeşitli sektörlerde indirimden yararlanıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime, müşterilerinin yaz keyfini katlayacak ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom Prime'ın, bol internetli tarifelerinin yanı sıra sosyal medya uygulamalarında geçerli ek internet avantajları yaz aylarında müşterilere kat kat rahatlık sunuyor. Ayrıca Türk Telekom Prime'lılar, günlük 200 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda Türk Telekom WiFi ile 3 saat boyunca ücretsiz internetin ve 3 ay boyunca ise ücretsiz YouTube Premium ile arka planda, çevrim dışı ve reklamsız internet deneyiminin keyfini çıkarıyor.

Türk Telekom Prime'lılar seyahat alanında sunulan pek çok ayrıcalıktan faydalanabiliyor. Türk Telekom Prime müşterileri İSPARK, HAVABUS, Setur, Hepsiburada gibi seyahat iş birlikleri ile kendilerine özel ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

Türk Telekom Prime, müşterilerine eğlenceden seyahate, kişisel gelişimden restorana, otoparktan araç kiralamaya pek çok markada ayrıcalıklar sunuyor. Türk Telekom Prime, Biletix, Espressolab, Divan Pastaneleri, Sütiş Çiftliği gibi çok sayıda iş birliği ile müşterilerinin hayatlarına lezzet katıyor.

Türk Telekom Prime'ın her yaz büyük bir heyecanla beklenen Açık Hava Sinemaları, yaz boyunca Türkiye'nin 11 tatil beldesini dolaşacak. "Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması" etkinlikleri, Bozcaada, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de 4-21 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Film gösterimi öncesinde alana gelen misafirlere, eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyelerin yanı sıra film sırasında ikramlar yapılacak.