Türk Telekom, müşterilerine Her Yerde Avantaj sunuyor

Türk Telekom, evde internet müşterilerine mobil tarife indirimi, ücretsiz Tivibu GO aboneliği ve hediye internet gibi avantajlar sunan Her Yerde Avantaj kampanyasını duyurdu.

Türk Telekom, "Her Yerde Avantaj" kampanyası ile müşterilerine mobil tarife indiriminden ücretsiz Tivibu GO aboneliğine, hediye internetten ücretsiz dakikaya kadar çok sayıda avantaj sunmaya devam ediyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, evde internet müşterisi olup, belirli mobil faturalı tarifelerine numara taşıma ile gelecek müşterileri için Her Yerde Avantaj kampanyasını sunuyor.

Kampanya ile müşteriler, yüzde 20'ye varan mobil tarife indirimi, ilk 3 ay ücretsiz Tivibu GO Süper Paket aboneliği, Tivibu GO'da 12 ay boyunca geçerli aylık 5GB internet ve Wi-Fi aramalarında da kullanılabilecek hediye 100 dakika ayrıcalıklarına sahip olabiliyor.

Türk Telekom mobil hatta gelen müşterilere özel indirimler

Türk Telekom evde internet müşterileri, numara taşıma yoluyla Popüler ve Aşımsız Popüler tarifelerin 25GB ve üzerindeki tekliflerine geldiklerinde yaz kampanyalı tarife fiyatları üzerinden yüzde 20, Popüler ve Aşımsız Popüler tarifelerin 25GB altındaki tekliflerine geldiklerinde ise yaz kampanyalı tarife fiyatları üzerinden yüzde 15 indirim kazanıyor.

Kampanyalar hakkında Türk Telekom web sitesi mobil tarifeler kısmından ilgili bilgilere ulaşabiliyor.

Ücretsiz Tivibu GO aboneliği

Türk Telekom'a yeni gelen mobil müşteriler, tarife indirimlerine ek olarak, her yerde kullanabilecekleri Tivibu GO Süper Paket aboneliğine ilk 3 ay boyunca ücretsiz sahip oluyor.

Bunun yanı sıra ilgili müşterilere sadece Tivibu GO mobil uygulamasında geçerli aylık 5GB internet 12 ay boyunca hediye ediliyor.

Tivibu GO Süper Paket ile Türk Telekom müşterileri bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yerli ve yabancı popüler kanalları, film, dizi, belgesel, çocuk içeriklerini ve Bundesliga, Serie A, La Liga, Euro League, Formula 1 başta olmak üzere geniş spor içeriklerini her yerden diledikleri zaman izleyebiliyor.

Öte müşteriler, yandan durdur izle, kaydet izle, geri al izle (7 güne kadar) gibi özellikler ile TV deneyimini farklı bir boyuta çıkarabiliyor.

Wi-Fi üzerinden sesli konuşma fırsatı

Türk Telekom, kampanyadan faydalanan müşterilerine Wi-Fi bağlantısı üzerinden arama yapma imkanı sunan VoWifi aramalarında da kullanabilecekleri 100 dakika hediye ediyor.

VoWifi ile Türk Telekom müşterileri, Wi-Fi bağlantısına sahip olmaları halinde metro, asansör, bodrum katı gibi sinyalin az bulunduğu alanlarda yüksek HD ses kalitesinde arama yapabiliyor.

Mobil hatlarını Türk Telekom'a geçiren Türk Telekom evde internet müşterileri, indirim ve hediyelerin yanı sıra tüm aboneliklerini tek bir uygulamadan yönetme kolaylığı elde ediyor.

Müşteriler, Türk Telekom Online İşlemler uygulamasından fatura ödeme, kalan kullanım sorgulama, ek paket alma gibi hatlarıyla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirebiliyor.