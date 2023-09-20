Türk Telekom, müşterilere yüksek hızlı interneti kaliteli hizmet anlayışıyla sunuyor
Türk Telekom, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak yüksek hızlı interneti kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine ulaştırıyor. Şirket, evde internet kullanmaya başlayacak yeni müşterilere ve halihazırda evde internet kullanan müşterilere avantajlı kampanyalar sunuyor. Müşteriler, 24 ay taahhütlü limitsiz ev interneti paketleriyle fiyat garantisi elde ederek, sınırsız ve yüksek hızda internetin keyfini çıkarabiliyor.
Türk Telekom, yüksek hızlı interneti kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerine ulaştırıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler hayata geçiriyor.
Türk Telekom, evde internet kullanmaya başlayacak yeni müşterilere ve halihazırda evde internet kullanan müşterilere yeni kampanyalar sunuyor.
Artan internet ihtiyacıyla birlikte Türk Telekom, müşterilerini önceden belirlenen kampanya ücretleri dışında fiyat artışlarından koruyan 24 ay taahhütlü limitsiz ev interneti paketleriyle buluşturdu.
Türk Telekom'un avantajlı tekliflerinden yararlanan müşteriler, 24 ay taahhütlü evde internet paketleriyle fiyat garantisi elde ederken, limitsiz ve yüksek hızda internetin keyfini çıkarıyor.