Türk Telekom, müşterilere yüksek hızlı interneti kaliteli hizmet anlayışıyla sunuyor

Türk Telekom, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak yüksek hızlı interneti kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine ulaştırıyor. Şirket, evde internet kullanmaya başlayacak yeni müşterilere ve halihazırda evde internet kullanan müşterilere avantajlı kampanyalar sunuyor. Müşteriler, 24 ay taahhütlü limitsiz ev interneti paketleriyle fiyat garantisi elde ederek, sınırsız ve yüksek hızda internetin keyfini çıkarabiliyor.