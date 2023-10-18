Türk Telekom İsrail-Filistin çatışmasında Türk gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı üzerine Türk Telekom, İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı sağlayacağını duyurdu. Ayrıca, bölgedeki Türk gazetecilere ücretsiz dakika, SMS ve internet hizmeti sunulacak, Filistin'de görev yapan Türk basın mensuplarına ise ücretsiz ve sınırsız uluslararası dolaşım hakkı tanınacak.

??????? Turkcell, İsrail- Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İsrail- Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı tanınması talimatı vermesinin ardından GSM operatörleri de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Operatörler bölgedeki gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.

Turkcell'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze'nin büyük acısını derinden paylaşıyoruz. Bölgedeki müşterilerimizin iletişimlerine destek olmak için ücretsiz dakika, SMS ve internet tanımlıyor; Filistin'de görev yapan tüm basın mensuplarımıza ücretsiz ve sınırsız uluslararası iletişim hakkı sağlıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."