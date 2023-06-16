Türk Telekom, Günışığı Projesi ile az gören çocukların eğitimine destek oluyor

Türk Telekom'un Günışığı Projesi, az gören çocukların engelsiz akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim almasını kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor. Proje kapsamında şirketin Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile Günışığı çocukları hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor. Günışığı Projesi, 81 ilde bin çocuğun eğitimine destek sağladı.

Zenan Alsaç'ın okuldaki karne törenine katılan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Türk Telekom olarak, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkesi 'değerli hissettirme' vizyonu ile ilerliyoruz. Rotamızı, engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamak adına sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak belirliyor, bu anlamda projeler hayata geçiriyoruz. Günışığı projemiz kapsamında Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp sayesinde, Zenan ve diğer tüm az gören çocukların sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Böylelikle az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla Türkiye'ye değer katmaya devam edeceğiz."

İKİ KARDEŞ DE TAHTAPP UYGULAMASI İLE AKRANLARIYLA AYNI SINIFTA DERS ALDI

Güvercintepe Ortaokulu'ndaki törende karnesini Ümit Önal'dan alan Zenan Alsaç şunları söyledi:

"Tahtada yazılanları arkadaşlarımla birlikte takip edebiliyor, derse daha fazla katılım gösterebiliyorum. Bu proje benim özgüvenimi geliştirdi. Benim gibi yüzlerce az gören arkadaşımın hayatına da ışık tutuyor. Bize bu imkanı sağlayan Günışığı Projesi ve TahtApp uygulamasını geliştiren Türk Telekom'a çok teşekkür ediyorum."

Geçtiğimiz yıl aynı okuldan TahtApp uygulamasını kullanarak mezun olan, lise öğrencisi Zenan'ın ablası Nazlıcan Alsaç da "Kardeşim gibi ben de Günışığı Projesi'ne katıldım ve TahtApp uygulamasını kullandım. Derslerimde çok büyük faydasını gördüm" şeklinde konuştu.

GÜNIŞIĞI PROJESİ, 81 İLDE BİN ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE DESTEK SAĞLADI

TahtApp uygulaması; okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan Günışığı çocuklarının sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyor. Günışığı Projesi'nin yeni döneminde TahtApp'in 11 ilde ve 24 yeni okulda daha kurulması hedefleniyor.

2014 yılında başlayan Günışığı Projesi ile Türk Telekom, az gören çocukların 'erken müdahale eğitimi' almalarına destek oluyor, toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Günışığı Projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören bin çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti. Projenin 2018 senesinde hayata geçirilen "Okulumda Günışığı" ayağı ile de Günışığı çocuklarının eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve 2018 yılından itibaren 5000 eğitimciye farkındalık semineri verildi.