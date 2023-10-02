Türk Telekom, Fiber Teknoloji Evinde Paketleri ile müşterilerine yüksek hızlı internet sağlıyor

Türk Telekom, 81 ilde müşterilerinin yüksek hızda internet ihtiyacını karşılamak için Fiber Teknoloji Evinde Paketleri sunuyor. Kampanya kapsamında müşterilere 24 ay fiyat garantisiyle limitsiz fiber internet paketleri ve McAfee virüs koruma programı sunuluyor. Ayrıca müşteriler, Türk Telekom Prime ayrıcalıklarından ve Wi-Fi 6 teknolojili premium modemden de faydalanabiliyor.

Türk Telekom, 81 ilde müşterilerinin yüksek hızlı internet ihtiyaçlarına "Fiber Teknoloji Evinde Paketleri" ile cevap veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 81 ilde müşterilerinin yüksek hızda internet ihtiyacını karşılarken, katma değerli yüksek hız kampanyalarıyla da özel avantajlar sağlıyor.

Türk Telekom, "Fiber Teknoloji Evinde" kampanyasıyla yeni evde internet müşterilerine 24 ay sözlerine karşılık 100-200-500-1.000 Mbps limitsiz fiber internet paketlerini 24 ay fiyat garantisiyle sunuyor. Ayrıca "Fiber Teknoloji Evinde Paketleri" ile birlikte cihazları zararlı yazılım ve virüslere karşı koruyan McAfee virüs koruma programını da bir arada sunarak, müşterilerin tüm ihtiyaçlarının tek pakette karşılanmasını hedefliyor.

Paketleri satın alan müşteriler, Türk Telekom Prime ayrıcalıklarından yararlanma imkanı elde ederken, ihtiyaç duymaları halinde Wi-Fi 6 teknolojili premium modemi 24 ay fiyat garantisi ve avantajlı fiyatlarla alabiliyor.

"Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi avantajlı tekliflerle sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 81 ildeki fiber altyapılarıyla müşterilerinin yüksek hızlı internet ihtiyaçlarını karşılarken yenilikçi ürün ve hizmetlerini avantajlı tekliflerle sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Özden, "Portföyümüzdeki 1.000 Mbps'ye varan yüksek hızlı fiber internet paketlerini tercih eden müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel ayrıcalıklar sağlayarak fiber internet keyfini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Online başvuruya özel ilk ay ücretsiz

Verilen bilgiye göre, Fiber Teknoloji Evinde Paketleri'ne online başvuru yapan müşteriler, internet kullanımlarının ilk ayında herhangi bir ücret ödemiyor. Sadece online başvuruda geçerli ilk ay ücretsiz fırsatından yararlanmak için Türk Telekom web sitesi ya da Türk Telekom uygulamasına giriş yapılarak hızla ve kolaylıkla evde internet yeni abonelik başvurusu yapılabiliyor.

Fiber Teknoloji Evinde kampanyasıyla yerli ve yabancı kanallar, spor, sinema, dizi, belgesel, çocuk, yaşam, eğlence ve müzik kanallarının bir arada olduğu Tivibu Go Süper ve milyonlarca şarkının dinlenebileceği Muud ürünlerinin yer aldığı Dijital Eğlence Paketi, Fiber Teknoloji Evinde müşterilerine özel aylık sadece 19,90 TL'ye sunuluyor.