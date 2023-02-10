Türk Telekom açıkladı! Deprem bölgesindeki baz istasyonlarına ne oldu?

Türkiye için yas dolu günler devam ediyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.5 ve 7.7 şiddetindeki depremler, ne yazık ki çok can kaybına neden oldu. Son resmi açıklamalara göre hayatını kaybeden insan sayısı şimdiden 18.891'e ulaştı. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler de canla başla çalışıyor. Enkaz bölgesindeki sorunlar listesinde üst sıralarda olan iletişim ise yavaş da olsa düzeltiliyor. İşte ayrıntılar…

Hasar gören baz istasyonları Türk Telekom ekipleri tarafından ayağa kaldırılıyor

Hasar gören baz istasyonları Türk Telekom ekipleri tarafından ayağa kaldırılıyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde hasar gören ve enerji kesintisi nedeniyle çalışamayan baz istasyonları, Türk Telekom ekipleri tarafından ayağa kaldırılıyor. Şirket, bölge çalışanlarının da depremden etkilenmesi nedeniyle çevre illerden sevk ettiği binlerce personel ve ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler; evleri, kamu ve özel kuruluşların binalarını yıkıma uğrattı. Depremin yıkıma uğrattığı bir diğer yapı da GSM operatörlerinin baz istasyonları oldu. Yıkımlar kadar güvenlik sebebiyle bölgeye elektrik ve enerjinin verilememesi ya da kısıtlı olarak verilmesi de operatörlerin baz istasyonlarının tamamını devreye alamamasına neden olurken, ek çabalarla istasyonlara enerji taşındı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan deprem bölgesi açıklaması!

Depremin ilk günü iletişimin kesintisiz devam etmesi için bölgeye ulaşan Türk Telekom ekipleri yıkılan santraller ve baz istasyonlarını hızla tespit etti. Yapılan açıklamaya göre, şirket iletişimdeki aksamaları gidermek için bölgeye mobil istasyonları transfer ederken, çevre illerden görevli personel, enerji kaynağı sağlamak için de ek jeneratörler gönderdi.

Ekipler, elektrik ulaşmayan baz istasyonunu seyyar jeneratör ve yakıt götürerek yenileme çalışmaları yapıyor. Bölgede bulunan binlerce çalışanı depremden etkilenen Türk Telekom, çevre illerden sevk ettiği ekiplerle baz istasyonlarına zorlu şartlarda jeneratör taşırken, seyyar enerji kaynaklarını çalışır vaziyete getirerek, enerjisi olmaması nedeniyle çalışamayan baz istasyonlarını işler vaziyete getirdiği görüldü.