Türk Teknoloji Girişimleri Küresel Etkinliklere Taşınıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan kalkınma ajansları, 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimini ABD, Portekiz, Finlandiya ve Katar'daki küresel etkinliklere taşıyacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan kalkınma ajansları, 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimini ABD, Portekiz, Finlandiya ve Katar'daki küresel etkinliklere taşıyacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) açıklamasına göre, dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan Web Summit, Slush, Consumer Electronics Show (CES) ve Web Summit Qatar'a milli katılım, ilk kez 5 kalkınma ajansının iş birliğiyle gerçekleşecek.

İSTKA, Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle küresel pazarlara açılmayı hedefleyen Türk teknoloji girişimcilerini Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerine götürecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansı, teknoloji girişimcilerine, küresel pazarlarla buluşacakları ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelebilecekleri etkinliklere katılmaları için destek sağlayacak.

Çağrı kapsamında başarılı bulunan girişimciler, 13-16 Kasım tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenecek teknoloji konferansı Web Summit'e, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Finlandiya'nın Helsinki kentinde gerçekleştirilecek Slush etkinliğine, 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı CES Fuarı'na ve 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Katar'ın Doha kentinde ilk defa düzenlenecek Web Summit Qatar'a katılım sağlayabilecek.

İlgili etkinliklere başvuranlar arasında başarılı bulunan startuplara her etkinlik için farklı kapsamlarda destek sağlanacak. Etkinliklere katılım sağlayabilmek için startupların, Türkiye'de kayıtlı olma, küresel piyasaları hedefleme ve etkinliğe ait özel şartları karşılama koşullarını yerine getirmeleri bekleniyor.

İngilizce olarak doldurulması gereken başvuru formunda, startupa ilişkin resmi bilgiler, startup profili, ürün bilgileri, küresel piyasalar için strateji, startup katılımcı ekibine ilişkin bilgiler, girişimi anlatan maksimum 1,5 dakikalık İngilizce tanıtım videosuna yer verilmesi gerekiyor.

Son başvuru 10 Eylül

Küresel marka olma yolunda ilerlemeyi hedefleyen Türk teknoloji girişimcileri, başvurularını 10 Eylül Pazar saat 24.00'a kadar İstanbul Kalkınma Ajansı'nın web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Destek kapsamında her bir girişimci bir etkinliğe katılım sağlayabilecek. Katılımın düşük kalması durumunda girişimciler diğer etkinliklere de davet edilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İSTKA tarafından CES 2022 Fuarı'nda kurulan İstanbul Pavilyonu'nda 28 startup, CES 2023 Fuarı'nda kurulan İstanbul Pavilyonu'nda ise 53 startup yer alarak yeni ürün ve teknolojilerini tüm dünyaya tanıtma şansı elde etmişti.

CES fuarında, dijital sağlık, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, robotik, artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zeka, oyun, kozmetik teknolojileri ve daha birçok alanda, müşteri ve yatırımcı görüşmesi, iş birliği, bayilik anlaşması, ilk satışını-ihracatını yapan, distribütörlük teklifi alan Türk firmalar olmuştu.