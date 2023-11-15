Türk Teknoloji Girişimleri Dünya Sahnesinde

Dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan Web Summit, Slush, CES ve Web Summit Qatar'a Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı, bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansı'nın iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan Web Summit, Slush, CES ve Web Summit Qatar'a Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı, bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansı'nın iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA); Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimini Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek olan global etkinliklere götürüyor.

Girişimler yatırımcıların karşısında!

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında 13-16 Kasım 2023 tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen Web Summit 2023'e katılmaya hak kazanan Türk teknolojigirişimleri yatırımcıların karşısına çıktı.

160'dan fazla ülkeden 70.000'in üzerinde katılımcı, 900'den fazla yatırımcı, 2.600'ün üzerinde girişim, 800 konuşmacı ve 2000'in üzerinde medya mensubunu bir araya getiren etkinlikte, 24 Türk teknoloji girişimi yer alıyor.

Ücretsiz stant imkanı sunulan Türk girişimciler; yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv sektörü, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri, lojistik gibi birçok alanda teknoloji ürünlerini tanıtmaya başladı.

Dört gün sürecek olan Web Summit 2023'te Türk teknoloji girişimleri; yabancı yatırımcılarla bir araya gelme, gelecekteki iş ortakları ile tanışma ve potansiyel müşteri edinme fırsatı yakalayacak.

Web Summit 2023'te yer alacak Türk teknoloji girişimleri

Abrakadabra Game Technologies Inc

Adlema Makina Teknolojileri

Advoard Robotik Arge Yazılım ve Sanayi A.Ş.

Argus Teknoloji A.Ş.

B2Metrik Yazılım ve Bilişim A.Ş.

Car4Future Technologies

Co Print

GlaucoT Teknoloji A. Ş.

Iwrobotx Yazılım A.Ş.

Lugath

Maestrohub Yazılım Anonim Şirketi

Medialyzer Medya Teknolojileri A.Ş.

Mindway

Missafir

Novus Technologies Inc.

Ottobo Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri A.Ş.

Oxodes Bilişim Teknoloji A.Ş.

Pulpolabs Bilişim Anonim Şirketi

Radaar

SciMatic

Shopiverse Teknolojı ve Yazılım A. Ş.

Skann Teknoloji A.Ş.

Tourist Mobil Yazılım Anonim Şirketi

Werover

Girişimlerin yurtdışı yolculuğu devam edecek

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında başarılı olan girişimciler; 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında Finlandiya'nın Helsinki kentinde gerçekleştirilecek Slush etkinliğine, 09-12 Ocak 2024 tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show (CES) Fuarı'na ve 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Katar'ın Doha kentinde ilk defa düzenlenecek Web Summit Qatar'a katılım sağlayacak. Startuplara her etkinlik için farklı kapsamlarda destek sağlanacak.