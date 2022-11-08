Türk teknoloji girişimi Enbiosis, Avrupa'da birinci oldu

Yapay zeka ve 5G'nin yanı sıra tarım teknolojileri, dijital sağlık, siber güvenlik, iklim teknolojileri ve çeşitlilik olmak üzere yedi kategoride gerçekleştirilen Tech Rocketship 2022 Ödülleri'nde 29 ülkeden, 250'yi aşkın katılımcı arasından finale kalan sekiz girişimden biri olan Enbiosis, altın madalyayı alarak en iyi teknoloji girişimi seçildi.

'Tech Rocketship Ödülleri' Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa, İsrail ve Türkiye'de en inovatif ve en hızlı büyüyen teknoloji girişimlerini görünür kılmak ve büyüme süreçlerini hızlandırmak için düzenlediği en büyük teknoloji programlarından biri olarak biliniyor.

Kazanan girişimlere iş geliştirme programı, hukuk, muhasebe gibi çeşitli hizmet paketleri, mentorluk, yatırımcı ekosistemi ve görünürlük olanağı sunan yarışma, gelecek vaadeden teknoloji firmalarının Birleşik Krallık'ta büyüme operasyonlarını hızlandırmayı hedefliyor.

Enbiosis, Tech Rocketship 2022 Ödülleri'nde birinci oldu!

Enbiosis'in rakiplerini geride bırakarak Tech Rocketship 2022 Ödülleri'nde Avrupa'nın 1 numarası olması hakkında Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo şunları söyledi;

"Enbiosis'in bu eşsiz başarısı için çok mutlu ve heyecanlıyım. Değerli teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapan Türkiye'den çıkan bir dijital sağlık fikrinin küreselleşme yolunda dev adımlar attığını ve Birleşik Krallık'ta da büyüyeceğini görmek çok kıymetli. Enbiosis'i tebrik ediyor, Birleşik Krallık'ta ve Türkiye'de yapacakları diğer güzel ve başarılı işleri görmek için sabırsızlanıyorum."

Enbiosis CEO'su Ömer Özkan ise kazandıkları ödülle ilgili mutluluğunu şöyle ifade etti;

"Avrupa, İsrail ve Türkiye'den katılan 250'den fazla teknoloji şirketi arasından birinciliği hak ettiğimiz için çok mutluyuz. İnsan hayatı ve sağlığı için yaptığımız çalışmalara verdiği değerden dolayı Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ederim.

Geliştirdiğimiz eşsiz bilimsel teknolojiyi dünya çapında tüm ihtiyaç duyan insanlara ulaştırabilmek için Birleşik Krallık'ı merkez olarak seçmemizin doğru bir karar olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Enbiosis'in globalleşme yolculuğu Birleşik Krallık'ta yakında başlıyor."