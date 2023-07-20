Geliştirdikleri giyilebilir spor ürünleriyle ISPO Fuarı kapsamında düzenlenen Spor ve Sağlık Zirvesi FitTech Summit'e katılım daveti alan tek Türk Start-up şirketi WearTechClub, 25 ülkeden 300'den fazla girişimci arasından birinci seçilerek ISPO Accelerator Ödülü'nü ülkemize getirmeyi başardı.

Türk start-up Weartechclub, dünyanin en büyük spor fuarı ISPO'dan büyük ödülle döndü!

Almanya'nın Münih şehrinde 1970 yılından bugüne, her yıl gerçekleştirilen ve dünyanın spor trendlerini belirleyen ISPO Fuarı'na bu yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi teknoloji merkezi Arı Teknokent bünyesinde çalışmalarına devam eden Türk teknoloji ve spor start-up şirketi WearTechClub damga vurdu.

Spor endüstrisine yön veren, spor dünyasının en büyük buluşması ISPO Fuarı kapsamında düzenlenen Spor ve Sağlık Zirvesi FitTech Summit'e katılım daveti alan tek Türk Start-up şirketi WearTechClub, geliştirdikleri yenilikçi giyilebilir spor ürünleriyle 25 ülkeden 300'den fazla girişimci arasından birinci seçilerek ISPO Accelerator Ödülü'nü ülkemize getirmeyi başardı.

Girişimciler için yeni fırsat, teknokent!

WearTechClub, kumaşa entegre sensör teknolojisi aracılığıyla kullanıcıların sağlık verilerini takip eden ve gerektiğinde uyarı gönderen akıllı spor kıyafetleri ve akıllı telefon uygulamaları geliştiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi teknoloji merkezi Arı Teknokent iş birliğiyle çalışmalarını sürdüren WearTechClub, geleceğin teknolojilerini bugünden geliştirerek İTÜ Arı Teknokent vizyonunu da en iyi şekilde ortaya koyuyor ve Türk girişimciliğinin sesini, uluslararası arenada duyurmaya devam ediyor.

WearTechClub giyilebilir spor ürünleri; güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen, kalp atış hızı ya da kandaki oksijen miktarı gibi verileri ölçebilen, kişinin fiziksel hareketlerini anlamlı sağlık verilerine dönüştürebilen teknolojilerle donatılıyor. Sürdürülebilir kumaş teknolojisi ve akıllı sensörlerin entegrasyonu ile kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunan WearTechClub giyilebilir spor ürünleri; sürekli takip edilen sağlık verilerini, bulut sistem aracılığıyla kullanıcısının telefon, bilgisayar ve akıllı saatine aktararak spor deneyimini kişiselleştiriyor ve spor deneyiminin kalitesini arttırıyor.

Tekstil, elektronik ve bilgisayar mühendisleri, tasarımcılar, akademisyenler ve sporculardan oluşan güçlü ekibi ile performansı arttıran, inovatif ve yeni nesil bir spor giyim markası olmaya odaklanan WearTechClub, aynı zamanda karbon ayak izini düşürmek üzere geliştirdiği teknolojilerle sürdürülebilirliği de önceliklendiriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden mezun olan ve 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük reklam ajanslarında sanat yönetmeni görevini üstlenerek başarılı projelere imza atan Özgül Dalkılıç, 2017 yılında spor markası TightClub'ı kurdu. Sadece bir spor giyim markası olarak değil aynı zamanda bir performans hareketi olarak kurgulanan marka, her sporcunun ve hatta her bireyin hayattaki hedeflerine ulaşmak için kolektif güce ihtiyacı olduğu inancıyla hayata geçirildi. Genç Türk kadınının girişimciliğini ve enerjisini temsil eden, yenilikçi vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyan TightClub bugün; İngiltere, Avusturya, İtalya, Almanya ve Lübnan'a ihracat yaparak 25.000'den fazla kullanıcıya ulaşıyor.

Konvansiyonel spor markası TightClub'ın devamı olarak 2023 Ocak ayında, İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle kurulan WearTechClub ise özellikle giyilebilir ve yenilikçi spor teknolojilerine odaklanarak TightClub markasını geleceğe taşıyor. WearTechClub, kumaşa entegre sensör teknolojisi aracılığıyla kullanıcıların sağlık verilerini takip eden ve gerektiğinde uyarı gönderen akıllı spor kıyafetleri ve akıllı telefon uygulamaları geliştiriyor. Geliştirdikleri teknolojiyle dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen WearTechClub, dünya çapında tüm spor sektörü tarafından ilgiyle takip edilen ISPO Accelerator Ödülü'nü kazanarak bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya koymuş oluyor.

İTÜ Arı Teknokent Unvan Unvan İsim Soyisim konu hakkında "Teknoloji, inovasyon ve girişimciliği odağına alan İTÜ ARI Teknokent olarak teknoloji firmalarına ve girişimcilere, teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam ve olanakları sunmayı hedefliyor, Türkiye'nin teknoloji gelişimine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz faaliyetler ve geliştirdiğimiz programlarla başarının "kültür ekmek" ve "değer üretmek" olduğuna inanıyor, bünyemizdeki tüm markalara değer ve destek veriyor, her zaman "Birlikte İleriye" gitmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçla çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir bir üniversite-sanayi işbirliği için akademisyenlerimizi, İTÜ'nün sağladığı alt yapı ve akademik bilginin gücüyle teknopark şirketleriyle çalışmaya yönlendiriyoruz. Yarattığımız bu sinerji büyük başarılara imza atmamızda önemli bir rol oynuyor. Bunun en iyi örneklerinden biri de geliştirdikleri yenilikçi giyilebilir spor ürünleriyle fark yaratan WearTechClub. İTÜ Arı Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren WearTechClub, tüm dünyada spor sektörünün en büyük buluşma platformu olan ISPO Fuarı'nda kazandıkları ISPO Accelerator Ödülü ile Türk girişimciliğinin başarısını tüm dünyaya duyurdu. İTÜ Arı Teknokent olarak hayata geçirdiğimiz iş birliklerinin son derece başarılı sonuçlarını, böylesine değerli ödüller ile taçlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz. WearTechClub ekibini ve kurucuları sayın Özgül Dalkılıç'ı ISPO Fuarı'ndan ödülle dönerek ülkemizin başarılarını dünyaya taşıdıkları için içtenlikle tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

WearTechClub Kurucusu ve Endüstriyel Tasarımcı Özgül Dalkılıç konu hakkında "WearTechClub'ta çok güçlü bir ekiple ve çok büyük hedeflerle çalışıyoruz. Teknolojinin, bilim ve araştırmanın gücüne olan sarsılmaz inancımızla ve her zaman bir adım daha ileride olma tutkumuzla yaratıcılığımızı ve yeteneklerimizi yaptığımız işe adıyoruz.

Sporun geleceğini bugünden belirlemek için var gücümüzle çalışan WearTechClub olarak bilim ve teknolojiden güç alan kişiselleştirilmiş, akıllı spor deneyimleri yaratıyor ve kullanıcıların kendini daha güvende ve konforlu hissetmesine olanak sağlıyoruz. Yaptığımız özverili çalışmaların ses getiren olumlu geri dönüşlerini alabilmek gerçekten çok güzel. Spor endüstrisine yön veren ve her yıl onbinlerce spor profesyonelini bir araya getiren ISPO Fuarı'nda, 25 ülkeden 300'den fazla girişimci arasından birinci seçilmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Bu vesileyle bu çok kıymetli ISPO Accelerator Ödülü'nün ülkemize getirilmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma özverileri ve adanmışlıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bize her zaman güç veren İTÜ Arı Teknokent'e destekleri için teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza ve WearTechClub olarak sporun geleceğine yön vereceğimize yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

ISPO FUARI SPOR TRENDLERİNİN NABZINI TUTMAYA DEVAM EDİYOR.

ISPO spor fuarı, Almanya'nın Münih şehrinde ilk kez 1970 yılında gerçekleştirildi. O günden bu yana spor giyim ve spor malzemeleri markalarını buluşturarak, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunan ISPO Fuarı'nı her yıl 40 binden fazla katılımcı ziyaret ediyor. Spor endüstrisindeki lider markaları, tasarımcıları, üreticileri, iş ve spor dünyasından profesyonelleri bir araya getirerek spor sektörüne yön veren ISPO Fuarı, spor alanında en büyük ve en ilham verici platform olmasıyla tüm dünyada önemli bir rol üstleniyor. ISPO Fuarı'nda katılımcılar; spor modası ve trendleri, spor ekipmanları, outdoor malzemeleri, sporcuların performansını artıran teknolojiler ve spor aksesuarları gibi birçok alanda yenilikleri keşfetme imkanı buluyor.