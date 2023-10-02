Türk Sivil Havacılığı Yeni Bir Modelle Hayata Geçiriliyor

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türk sivil havacılığının yeni bir modelle hayata geçirildiğini ve bu modelin Türkiye'nin ana omurgası olacağını belirtti. Yüksek, yeni modelin üç ayağı olduğunu ve kurumsal dönüşüm, sivil havacılık yönetim sistemi ve faydalı servislerden oluştuğunu söyledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, "Türk sivil havacılığını sadece kendi sivil havacılığımızın bir merkezi değil başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere tüm coğrafyanın, tüm ülkelerin faydalanabileceği bir ekosistemi hayata geçiriyoruz. Biz bunu 'yeni sivil havacılık modeli' olarak isimlendirdik." dedi.

Yüksek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İzmir'e katıldıklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

TEKNOFEST'in, havacılığı gençliğin kalbine işlettiğine işaret eden Yüksek, kurum olarak bunun gereğini yapacak çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Türkiye'nin dünya sivil havacılığındaki konumuna değinen Yüksek, şunları kaydetti:

"Türk sivil havacılığını sadece kendi sivil havacılığımızın bir merkezi değil başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere tüm coğrafyanın, tüm ülkelerin faydalanabileceği bir ekosistemi hayata geçiriyoruz. Biz bunu 'yeni sivil havacılık modeli' olarak isimlendirdik. Bunun üç ayağı var. Birincisi kurumsal dönüşüm modeli. Bu aslında otoritelerin organizasyonlarının nasıl inşa edileceği ve ilgili kimliklerin nasıl yetiştirileceğini ortaya koyan bir yazılım. İkincisi 'sivil havacılık yönetim sistemi', bu bir yazılım. Burada da havacılıkla ilgili tüm operasyonların bir yazılım marifetiyle nasıl gerçekleştirebileceğini dünyada aslında tek olacağını iddia ettiğimiz bir yazılım bu. Bunu da yine tüm ülkelere paylaştıracağız. Üçüncü faydalı servisler, bu da yine teknoloji ve yazılım ağırlıklı olacak. Birkaç ay sonra bizim bu sistemimizin hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz."

Hazırladıkları sistemin Türkiye'nin ana omurgası olacağına vurgu yapan Yüksek, sadece sivil havacılık otoritesinin değil tüm ülkenin takip edebileceği bir altyapıyı, bir yazılımla hayata geçirdiklerini, bunun da artık son rötuşlarını yaptıklarını dile getirdi.

Bu dönemde bütün işlerin yazılım ve teknolojiyle ifade edildiğini, manuel iş devrinin artık bittiğini anlatan Yüksek, hangi branşta olursa olsun gençlerin mutlaka bir yazılım dili, bir veri tabanı yönetim sistemini yönetebilecek kabiliyeti kendilerinde barındırmaları gerektiğini söyledi.

"Sertifika bazlı merkezcil bir yapıya geçiyoruz"

"Yeni sivil havacılık modeli"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun içinde insan faktörünü, minimize eden veriye dayalı hüküm verebilen ve bilgi ve veriyi ön plana koyan, veriyi merkezileştiren, sadeleştirip bunu ölçülebilir bir hale getiren bir yaklaşım. Bundan sonra Türk sivil havacılığı bizim yapmış olduğumuz havacılık faaliyetlerinde bürokratik bir engel değil bir lokomotif olacak, bir taşıyıcı olacak. Bunu da yazılımla, yazılım teknolojileriyle yapacağız ki insanlar hesap verilebilir, ölçülebilir bir kıvama gelsin. Bu sistem bize her isteyenin iyi kalitede dünyada kabul edilebilir pilot, teknisyen, İHA pilotu olabileceği bir yapıyı da bizlere getirmiş oluyor. Sertifika bazlı merkezcil bir yapıya geçiyoruz. Okullar bunu sunabildiği gibi bağımsız olarak da bireyler bunlara erişebilecek ve bu alınan sertifikalar, yapımız gereği global sertifika olarak sunulacak. Bahsettiğimiz ekosistemi aldığımız ve hedeflediğimiz 100 ülke içerisinde kabul gören sertifikalar olacak. Lisanslar olacak, pilot lisansları olacak. Bu, şu an bizden acil yardım bekleyen Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri, Balkan ülkeleriyle başlayacağız ve onların sivil havacılığını bizle beraber çok üst seviyeye getireceğiz. Onları insan kaynaklarını yetiştirmelerini sağlayacağız. Hem otoritelerini hem sektörlerini güçlendireceğiz."