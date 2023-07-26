Türk Savunma Sanayisi Hibrit Güç Grubu Çözümü Geliştiriyor

Türk savunma sanayisi, zırhlı araçlar için geliştirilen hibrit güç grubu çözümü ile yeni bir döneme giriyor. FNSS tarafından tanıtılan KAPLAN HİBRİT aracı, paletli araç platformlarına ve modernizasyon ihtiyacı olan araçlara entegre edilebilen özgün bir hibrit güç grubu çözümü sunuyor. Bu çözüm, yurt dışına bağımlılığı azaltırken, arazi performansını artırarak sahada üstünlük sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, gelecekte ana muharebe tankları için de kullanılabilecek bir hibrit güç grubu geliştirme hedefleniyor.

Türk savunma sanayisinde 20 ton sınıfı zırhlı araçlar için geliştirilen hibrit güç grubu çözümü, ana muharebe tanklarına kadar uzanan bir sürecin kapısını araladı.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerden FNSS, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), KAPLAN HİBRİT aracının tanıtımını yaptı.

2021 yılında FNSS AR-GE merkezinde çalışmalarına başlanan HİBRİT Güç Grubu Geliştirme Projesi kapsamında ilk prototip aracın montajı tamamlandı, kontrol yazılımı geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. Kritik doğrulama testlerine bu yılın sonuna doğru başlanılması planlanan projeyle FNSS, ürün gamında yer alan ve gelecekte üretilmesi muhtemel paletli araç platformlarına ve modernizasyon ihtiyacı olan tüm paletli araç ailelerine entegre edilebilir, özgün bir hibrit güç grubu çözümü geliştirmeyi amaçlıyor.

KAPLAN Hibrit Güç Grubu ile yurt dışına ciddi oranda bağımlı olunan ve üretici sayısının da sınırlı bulunduğu paletli araç transmisyonuna güvenilir bir alternatif çözüm üretilmesi de önemli hedefler arasında yer alıyor. 20 ton ağırlığa kadar paletli araçlar için geliştirilen bu çözüm, kullanıcı ihtiyacına göre yeni paletli araç üretim ve modernizasyon programlarına uyarlanabiliyor. Sistemin çok yakın gelecekte farklı tonajlarda paletli araçlar için de yeniden boyutlandırılarak kullanılabilmesi hedefleniyor.

FNSS, muharebe ve keşif senaryolarında aracın kullanılmasını sağlayan sessiz sürüş, uzatılmış sessiz izleme ve yüksek enerji ihtiyacına sahip yeni nesil silah sistemlerinin eklenebilme özellikleriyle de geliştirdiği yeni hibrit dizel elektrikli paletli araç tahrik sistemi sayesinde sahada üstünlük yaratmayı hedefliyor.

KAPLAN HİBRİT, harici iletilebilir güç ve artırılmış yakıt ekonomisiyle paletli bir araç için üstün arazi performansı sunuyor. Araç, düşük devirlerde yüksek tork üreten elektrik motorları ve yeni hibrit tahrik sistemi sayesinde diğer paletli platformlara oranla daha hızlı ivmelenme sağlıyor. Bu sayede muharebe sahasında gerekli manevralar daha hızlı yapılarak savaş alanında kritik avantaj sağlaması amaçlanıyor.

Projede kullanılan alt sistemlerin bir kısmı FNSS mühendisleri tarafından tasarlanırken prototip sürecinde zaman etkin olabilmek adına kullanılan bazı ithal komponentlerin yerli alternatiflerinin geliştirmesine eş zamanlı olarak devam ediliyor. Yerli olarak üretilecek en önemli komponentlerden biri de FNSS'ye ait özgün bir tasarıma sahip çapraz tahrikli dişli kutusu olacak. FNSS yürüttüğü çalışmalarla bu sistemi geliştirebilecek teknolojik yetkinliğe sahip sayılı firmalar arasında yerini aldı.

Ana muharebe tankına giden yol

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, tanıtımda yaptığı konuşmada, 20 ton sınıfı çalışmanın bu alandaki 2 aşamalı çözümün ilk aşamasını oluşturduğunu, daha sonra 30-40 ton ve hafif tanka da uygulanabilir bir çözüm hedeflediklerini söyledi.

Kurt, 3-4 yıl sonra 40 ton kalifikasyon tamamlandığında, pil teknolojilerindeki gelişmelerle beraber ana muharebe tankı için kullanılabilecek bir hibrit güç grubuna ulaşmanın mümkün olabileceğini bildirdi.

Hibrit motorun kalkış hızı, menzil ve yakıt ekonomisinde ciddi kazanımlar sağladığını vurgulayan Kurt, hibrit güç grubunun Türk Silahlı Kuvvetleri için yürütülen Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı Projesi'nin üçüncü aşamasında bir seçenek olabileceğini kaydetti.