Türk Savunma Sanayisi, Çatışmaların Artmasıyla Personel ve Platform Koruma Çözümlerine Talebi Artırdı

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen personel ve platform koruma çözümlerine talebi ciddi oranda artırdı. Türk savunma sanayisi, Nurol Teknoloji tarafından üretilen ileri teknik seramik ve zırh sistemleri ile dünyada yüksek kapasitede üretim yapan az sayıda ülke arasına girdi. Nurol Teknoloji'nin yaptığı yatırımlar ve üretimlerle Türkiye'nin balistik koruma ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen personel ve platform koruma çözümlerine talebi ciddi oranda artırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisi bünyesinde ileri teknik seramik ve zırh sistemleri üretimi gerçekleştiren Nurol Teknoloji, kendi geliştirdiği proseslerle ürettiği bor karbür seramikler sayesinde Türkiye'nin adını dünyada yüksek kapasitede üretim yapan az sayıda ülke arasına yazdırdı.

Gelişmiş ve modern makine ekipmanlarıyla Gölbaşı fabrikasında balistik seramik üretimi sürdürülürken, Kahramankazan fabrikasında bu yılın başında kapsamlı bir modernizasyon ve yeni yatırım süreci yürütüldü. Bu kapsamda fabrika katma değersiz işlerden arındırıldı, tüm üretim akışı ve faaliyeti planlandı, yeni nesil personel koruma ve göğüs plakası üretim hattı devreye alındı.

Kahramankazan Fabrikası bu yatırımın da devreye girmesiyle kompozit ve çelik-balistik çözümleri, platform ve personel koruma balistik çözümleri ve yapısal zırh balistik çözümlerinin üretim merkezi haline geldi.

"Türk kalkanları" 5 kıta ve 60'tan fazla ülkede

Nurol Teknoloji kurulduğu günden bugüne 5 kıta ve 60'tan fazla ülkede kalifiye olan, savaş ve farklı operasyon şartlarında kendini kanıtlayan ürünlerin üretimine sürekli gelişim modeli ile devam ediyor. Şirket bugüne kadar 15 milyondan fazla seramik tile, 800 binin üzerinde monolitik seramik göğüs plaka, 1 milyondan fazla balistik plaka, 500 binin üzerinde balistik yelek, 15 binden fazla balistik koruyucu kalkan üretti.

350 adetten fazla kara, hava ve deniz platformuna balistik zırh çözümü sağlanırken 6000 metrekareden fazla platform yüzey alanına koruma çözümleri uygulandı. Yapısal balistik çözümleri ise 2500'den fazla noktada güvenlik personelleri için yüksek koruma seviyesine sahip yaşam alanları oluşturuyor.

Türkiye'nin balistik koruma ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'ini karşılayan Nurol Teknoloji, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, jandarma, emniyet ve diğer güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarını en hafif ve yüksek koruma özelliğine sahip ürünlerle karşılıyor.

İhracatta da önemli artış sağlanırken, dost ve müttefik ülke ihtiyaçlarına esnek üretim kabiliyetiyle cevap veriliyor. Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın ihtiyacı olan çok yüksek adette balistik koruyucu plaka ve balistik yelekler temin edilirken, yeni taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bunun yanında Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile bir çok NATO ülkesinin balistik koruma çözümü ihtiyaçları karşılanıyor.

Yüksek talep yeni yatırımları getirdi

Nurol Teknoloji Balistik Koruma Sistemleri Direktörü Eralp Akgül, AA muhabirine, dünyanın yakın ve uzak bölgelerindeki çatışma ortamlarının hem ürünlerine talebi hem de müşteri çeşitliğini artırdığını söyledi.

Böyle olunca organizasyon yapısında değişikliğe, yeniliğe gitmek durumunda kaldıklarını dile getiren Akgül, "Bunun için en belirgin yaptığımız hamle de üretim tesislerimizi ikiye ayırmak oldu. Gölbaşı yerleşkemizde seramik zırh serimi üretimlerimiz yapılmakta. Kahramankazan yerleştiğimizde de son ürün üretimlerimiz olmakta. Hem platform hem de personel zırh koruma çözümlerimiz geliştirilmekte ve üretilmekte." dedi.

Personel ve platform koruma çözümlerinin tasarım ve üretimine imza attıklarını ifade eden Akgül, personel çözümlerinde göğüs plakası ve kalkan gibi emniyet ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duydukları ürünlere yoğunlaştıklarını belirtti.

Muharebede kendini kanıtlayan ürünlere yenileri eklenecek

Ürünlerini kullanın ülke sayısının 60'ın üzerine çıktığını aktaran Akgül, dünyadaki çatışma ortamının beraberinde talep yoğunluğunu getirdiğini kaydetti. Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretimde yaklaşık 2 katlık artış sağladık. Çünkü yeni yatırımlarımız gerçekleşti. Makine parkındaki kritik ekipmanları yatırım yaparak çiftlemek durumunda kaldık. Böyle olunca da gelen taleplere cevap verebilir durum geldik.

Üretim kapasitesinde Avrupa'da en üst sıralarda olduğumuzu söyleyebilirim özellikle personel koruma çözümleri ürünleri için. Ürünlerimizin sahada da kendini göstermiş olması, muharebe sahasında kendini kanıtlaması talepleri daha da arttırdı. Dolayısıyla bu da yatırım yapmamıza, üretim kapasitemizi artırmamıza yol açtı. Geldiğimiz noktada Avrupa'nın en üst sıralarında olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

Ürün çeşitliliğimizi artırmak gibi bir düşüncemiz var ve global anlamda marka bilinirliğimizin altını daha da çizmek, vurgulamak istiyoruz. Şu an daha çok çatışmalı veya potansiyeli yüksek ortamlara çözümlerimizi ulaştırıyoruz. Bununla beraber diğer coğrafi bölgelere yayılma politikamız olacak."