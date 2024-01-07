Türk Savunma Sanayisi 2023 Yılında İhracat Rekoru Kırdı

Türk savunma ve havacılık sanayisi 2023 yılında yeni bir ihracat rekoruna imza attı. Sektörün 2023 yılındaki toplam ihracat geliri 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın 4,4 milyar dolarlık rakamını geride bırakarak yeni bir seviyeye ulaştı. Ayrıca 10,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi yapıldı.

Savunma sanayi 2023'te 10,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi yaptı

Sektör son yıllarda ürettiği insansız hava araçları, zırhlı araçlar, silah sistemleri gibi ürünlerle dünya pazarlarından büyük ilgi görüyor. Bu, ihracat performansını sürekli olarak artırmasını sağlıyor. Geçen yıl ihracatı yüzde 27 artıran sektör; 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

2023'te 5,5 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştiren Türk savunma sanayisi, ürün yelpazesini ve müşteri sayısını da büyüttü. İHA'lardan zırhlı araçlara, hava savunma sistemlerinden insansız deniz platformlarına kadar birçok yeni ürünü ilk kez ihraç etme başarısı gösterdi.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10,240 Milyar Doları aşan sözleşmeler imzaladılar" dedi.

Türkiye'nin günümüzde 170'den fazla ülkeye 230'u aşkın savunma ürünü ihraç eder duruma geldiği belirtildi. 2024 ve sonrası ihracat rakamlarının bu kapsamda daha da genişleyeceğinin mesajı verildi.

Savunmanın yüzyılına birbirinden önemli yeni sözleşmelerle giriyoruz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.???? Dün açıkladığımız rekor seviyedeki 2023 yılı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatımızla yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bugün… pic.twitter.com/1iu7lhePCJ — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) January 5, 2024

Aselsan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yurt dışında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) anlaşması imzalandığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, Aselsan'ın askeri alandaki başarısını sivil alanda da gösterdiği yer aldı.

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