Türk Savaş Gemileri IDEF 2023 için Büyükçekmece'ye Demirledi

Türk Savaş gemileri, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2023 için Büyükçekmece sahiline demirledi. Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu fuar boyunca Büyükçekmece açıklarında bekleyecek.

Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünün en önemli göstergelerinden olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2023, bu yıl 16'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. IDEF, 28 Temmuz tarihine kadar İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Fuar çerçevesinde, Türkiye'nin en önemli savaş gemileri de Büyükçekmece açıklarına gelerek boy gösterdi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan 231 metre uzunluğundaki TCG Anadolu gemisinin büyüklüğü, diğer savaş gemilerinin yanında fark yarattı. Türkiye'nin ilk tank çıkarma gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Sancaktar ve TCG İstanbul, MİLGEM projesinin ikinci aşaması olan İstif sınıfı firkateynlerden biri ve sınıfın ilk gemisi olma özelliğini taşıyan gemi, fuar için TCG Anadolu'ya eşlik etti.