Türk oyun sektörü son 5 yılda büyük bir ivme yakalayarak 1,4 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Türkiye, oyun sektöründe küresel çapta kendine yer edinmeye başladı. Türk oyun geliştiricilerin özgün fikirlerine olan ilgi arttı.

Türk oyuncular olarak son yıllarda geliştiricilerimizin sıfırdan direkt GTA yapamayacağını sonunda anladık. Böylelikle ülkemizde özgün fikirlere sahip geliştiriciler cesaret kazandı. İşin sonunda Türk oyun sektörü, son 5 yılda büyük bir ivme yakaladı.

Türk oyun sektörü, 1,4 milyar dolar büyüklüğe ulaştı

Türkiye, oyun sektöründe küresel çapta kendine yer edinmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz ay Steam'in düzenlediği Türk küratörlerin oyunlarının indirim festivaliyle gördük ki ülkemizde gerçekten bu alanda yetenekli insan çok fazla.

Bunu kanıtlar nitelikte bir haberle karşınızdayız bugün. 2023 Gaming İstanbul'da Meriç Eryürek ile röportaj yapan BloombergHT yazarı Hande Berktan'ın haberine göre Türk oyun sektöründe oyunlara veya oyun içi mağazalara para harcayan oyuncu sayısının 12 milyona, sektör ise 1,4 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

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Habere göre Eryürek şöyle diyor: "36 milyon aktif oyuncuya sahip olduğumuzu söylüyoruz. Bu sayının içinde geçmişte cep telefonu, tablet veya bilgisayarına bir oyun indirmiş herkes var. Aktif, oyunlara veya oyun içi mağazalara para harcayan oyuncu sayımız yaklaşık 12 milyon oyuncu civarında. Profesyonel e-spor oyuncu sayımız ise 600'e ulaştı"

"Yukarı yönlü büyüme trendinin devam edeceğini düşünüyoruz"

Eryürek şöyle devam ediyor: "Global pazar büyüklüğü yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı. Türk oyun pazarının büyüklüğü ise tahmini 1,4 milyar doları aştı. Yatırımlar tarafında sektörü ele alacak olursak 2022'de 424,7 milyon dolar yatırım aldık.

İstanbul, geçen yıl Londra'nın ardından Avrupa'da oyun sektöründe en fazla anlaşmanın gerçekleştirildiği ikinci kent oldu. İstanbul, dünya genelindeki değerlendirmede ise beşinci sırada. Yukarı yönlü büyüme trendinin devam edeceğini düşünüyoruz."

Gaming İstanbul fuarının bu yıl 7.si düzenleniyor ve uzun süredir olduğu gibi Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yer alacak. Türk oyun geliştiricilerinin heyecan verici işlerini stantlarında deneyebilecek ve daha birçok etkinliğe de katılabileceksiniz.

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