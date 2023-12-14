Türk Kara Kuvvetleri Squad Oyununa Dahil Edildi

Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları, oyun dünyasında da kendini göstermeye başladı. Çok oyunculu savaş oyunu Squad, son güncellemesinde Türk Kara Kuvvetlerini oyuna dahil etti. Böylece hem askeri grup hem de teçhizat anlamında Türk Kara Kuvvetleri tercih edilebilecek.

Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları, oyun dünyasında da kendini göstermeye başladı. Çok oyunculu savaş oyunu Squad, son güncellemesinde Türk Kara Kuvvetlerini oyuna dahil etti. Böylece hem askeri grup hem de teçhizat anlamında Türk Kara Kuvvetleri tercih edilebilecek.

Squad, Türk Kara Kuvvetleri ve yerli silahları aldı

Squad için geçtiğimiz günlerde paylaşılan güncellemede yeni silahlar, askeri araçlar ve gruplar açıklandı. Bunlar arasında Türk Kara Kuvvetlerinin olması da dikkat çekti. Oyunda TLF olarak adlandırılacak grup, zırhlı araçlarla desteklenen çok yönlü piyadelere odaklanıyor.

Güncelleme kapsamında TLF askerlerinin; yarı otomatik MGL bomba atar ve SOR 109T hafif makineli tüfek gibi bazı silahlarla donatıldığı belirtildi. Ayrıca akıncı rolleri için yerli SOR 109T SMG, MPT-76 saldırı tüfeği, KNT-76 nişancı tüfeği de dahil edildi.

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Yerli askeri araçlar arasında ise BMC 185-09B lojistik kamyonu, Cobra II MRAP, ACV-15 ZPT/ZMA, PARS III ZPT/ZMA ve M60T ana muharebe tankı bulunuyor. Nakliye ve ateş desteği için UH1H helikopteri de oyuna dahil edilmiş durumda.

Geliştirici Offworld Industries, TLF'nin diğer askeri gruplarla mücadele ettiği yeni haritalar ve oyun modları da oluşturdu. Oyuncular artık Al Basrah, Felluce, Kohat Vadisi ve daha fazlası gibi haritalarda Türk kuvvetlerini deneyimleyebilecek.

Oyunun son güncellemesinde ayrıca bazı ücretli özel paketler de satışa sunuldu. Woodland Warfare Pack, Desert Warfare Pack ve Stand Off Pack gibi paketler ile askeri grupları özelleştirmek mümkün olacak.

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