Türk Hava Yolları seferinde bomba şüphesi!

Bugün Türk Hava Yolları Lizbon- İstanbul seferi uçakta bomba olduğu şüphesi ile iptal edildi. Uçak açık park pozisyonuna alınırken bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Fakat günün sonunda tüm yolcuları öfkelendiren gerçek ortaya çıktı.

Türk Hava Yolları seferi bomba şakası nedeniyle iptal edildi!

Türk Hava Yolları tarafından Portekiz'den Türkiye'ye yapılacak olan Lizbon-İstanbul seferinde yolculardan biri diğer bir yolcunun uçağa binmeden önce bomba ve patlama konusunda konuştuğunu duyuyor ve yetkililere haber veriyor.

Bunun üzerine güvenlik ve polis devreye girerek uçuşu acil kodu ile durdurarak uçağı pistin dışına güvenli park alanına yönlendirdikten sonra tüm yolcular uçakta beklerken bagaj kontrolü yaparak bombayı bulmaya çalışıyorlar.

Dünyaca ünlü jet uçak yerli üretim oluyor!

Tabii günün sonunda anlaşıldığı üzere uçakta veya havalimanında bomba hiç olmadı. Bu yalnızca nerede neyin konuşulmaması gerektiğini bilmeyen ve havacılık sektörünün bu ve benzeri konulardaki sıkı tavrı ile cezai yaptırımlarını bilmeyen yolculardan birinin yaptığı şakadan ibaretti.

AnadoluJet uçuşu da AirDrop yüzünden 2 kere iptal edilmişti!

Bir hafta önce, ülkemizin popüler havayolu şirketlerinden AnadoluJet ikinci kez AirDrop krizi ile gündeme geldi. Her iki olayda da bir yolcu AirDrop üzerinden diğer yolculara patlayan uçak fotoğrafları gönderdiği için uçuş durdurularak arama yapıldı.

Yapılan bu paylaşımın şaka mı yoksa korku yaymak için mi yapıldığı bilinmiyor. Fakat uçakta bu ve benzeri durumların yaşanmasından sorumlu olan kişilere bir daha havalimanlarına girememe ve uçuş yasağı gibi oldukça ağır cezalar veriliyor. Dolayısıyla şaka da olsa yapmadan önce iyice düşünmek gerekiyor.

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