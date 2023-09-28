Türk Girişimciler Yeni Nesil Sosyal Medya Platformu Toni'yi Hayata Geçirdi

Türk girişimciler, yapay zeka destekli yeni nesil sosyal medya platformu Toni'yi hayata geçirdi. Eylül 2023'te kurulan yeni nesil sosyal medya platformu Toni, anlık fotoğraf paylaşımı, konum bazlı anılar ve yapay zeka desteği gibi özellikleriyle sınırlı sayıda üye kabul etmeye başladı.

Türk girişimciler yapay zeka destekli, güvenli ve yeni nesil bir sosyal medya platformu için kolları sıvadı. Toni'yi insanların arkadaşlarıyla bağlantı kurabilmeleri ve her anı yakalayabilmeleri için geliştirdiklerini kaydeden Toni Pazarlama Direktörü Berke Söylemezoğlu, "Yalnızca davetiyeyle üyelik kabul eden platformda her kullanıcının 3 kişiyi davet etme hakkı bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kendilerine özel bir toplulukla anılarını paylaşabiliyor, arkadaşlarının gönderilerine yorum yapabiliyor ve güvenli bir sosyal medya deneyimi yaşayabiliyor" dedi.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE MEKAN KEŞFİ

Toni'nin daha iyi bir kullanıcı deneyimi için yapay zeka teknolojisinden de yararlandığını kaydeden Berke Söylemezoğlu, "Kullanıcılar, Toni'deki arkadaşlarının gittikleri mekanları kaydedebiliyor, kaydettikleri mekanları harita üzerinden görebiliyor. Ayrıca yeni nesil sosyal medya platformu, yapay zekayı kullanarak beğenileri analiz edebiliyor ve kullanıcılara, kendileri için en uygun mekanları keşfetme olanağı sunuyor. Yine yapay zeka desteğiyle platform kullanıcıları, kendilerine en çok benzeyen kullanıcıların beğendikleri mekanları da görüntüleyebiliyor. İlerleyen süreçte Toni, gerçek mekanlarda, yalnızca platforma üye kişilerin katılabileceği özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMLERİ ARASINDA

Toni'nin teknolojiyi ve inovasyonu kullanan, yenilikçi ve başarı potansiyeli yüksek iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilerin sıkça başvurduğu İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi bünyesindeki girişimlerden biri olduğunu söyleyen Söylemezoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Toni'nin davet modeliyle çok hızlı büyüme potansiyeli taşıdığına ve kısa sürede bir fenomene dönüşebileceğine inanıyoruz. DataReportal verilerine göre Türkiye'de sosyal medya kullanımı, yüzde 67,5'lik oranla küresel ortalamanın üzerinde. Bu veri, ülkemizi gerçek sosyalleşme deneyimini anı biriktirme ve paylaşmayla buluşturan platformun büyüme yolculuğunda ilk kullanıcı tabanını edinmesi için oldukça güçlü bir pazar haline getiriyor. Kullanıcılara ziyaret ettikleri yerleri önemsedikleri insanlarla paylaşmanın yeni nesil ve güvenli bir yolunu sunan yeni nesil sosyal medya platformu, sınırlı sayıda davetiyeyle üye alımına başladı. Özgün bir sosyal medya deneyimi arayan herkes davetiye kodunu alarak Toni'nin ilk kullanıcıları arasında yerini alabilir."

ANLIK OLARAK KONUM BAZLI PAYLAŞILABİLİYOR

"Anıları değil, anı yakalayın" mottosuyla geliştirilen ve tüm uygulama platformlarında yerini alan yeni nesil sosyal medya platformu Toni, kullanıcıların konum bildirerek anlık fotoğraf paylaşmasına olanak tanıyor. 48 saat boyunca kullanıcıların arkadaşları tarafından görülebilen bu anılar, fotoğrafların çekildiği yere göre düzenleniyor. Harita üzerinde konumlandırılan anılar, özel günlerini, seyahatlerini, mutlu oldukları anları kaydeden kullanıcılara dijital bir albüm de sunuyor.