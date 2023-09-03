Türk firmasından yerli ve milli lojistik robotu: TARQAN

ANKARA - Türk lojistik firması Oplog, yerli ve milli imkanlarla ürettiği TARQAN robotunu TEKNOFEST'te sergiledi.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2022 yılında AR-GE çalışmaları tamamlanarak kullanımına sunulan yerli ve milli lojistik robotu TARQAN, dünyada da lojistik sektörünün dikkatini çekiyor. Depolama ve ürün toplama süreçlerinin otonom hale dönüştürülerek yönetilmesine katkı sağlayan TARQAN, depo içi verimliliğini yüzde 400'e kadar çıkarılmasına imkan sağlıyor.

Geleneksel depolarda karşılaşılan insan kaynaklı sipariş toplama hatalarını yüzde 99,99 azaltan TARQAN robotu toplama hızını yine geleneksel depo süreçlerine kıyasla 3 kat hızlandırıyor. TEKNOFEST'te sergilenen TARQAN'a ilgi ise çok fazla.

TARQAN robotu hakkında bilgi veren Oplog Kurucu Genel Müdürü Halit Develioğlu TARQAN'ın Türkiye'nin ilk robotu olduğuna dikkati çekerek, "Görmüş olduğunuz ürün Türkiye'nin ilk lojistik robotu TARQAN. TARQAN Ankara'da kurulmuş, Oplog Lojistik tarafından geliştirilmiş milli bir robot. Bildiğiniz gibi kişiselleşen dünyada ticaret oldukça önemli. E-ticarette rekabetçi kalabilmek için lojistik anlamda üstün teknolojilere sahip olmamız lazım. Biz de OPLOG olarak arkamızda görmüş olduğunuz TARQAN robotuyla beraber stratejik bir hedefle Oplog depolarında kullanılmak üzere TARQAN robotunu geliştirdik" ifadelerini kullandı.

TARQAN'ın e-ticaret sektöründeki ihtiyaçları karşılayacağını bildiren Develioğlu, "Hepimiz e-ticaretten alışveriş yapıyoruz. E-ticaretten alışveriş yaptığımız an itibariyle saniyeler içerisinde ilgili ürünlerinin hazırlanması için TARQAN robotları depolarda çalışmaya başlıyor. İlgili ürünleri depodaki operasyon ekiplerimize getirerek çok hızlı bir biçimde toplanmasını, paketlenmesini ve tüketiciyle buluşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

TARQAN'ın global pazardaki hedeflerini sıralayan Develioğlu, "TARQAN bizler için oldukça stratejik bir proje. Ülkemizin global anlamda güçlü olabilmesi için sadece askeri değil ticari anlamda da üstün teknolojilere sahip olmamız gerekiyor. TARQAN şu an için satışta olan bir ürün değil. Oplog depolarında kullanılmakta ve hizmetlerimiz ile beraber globalde çok rekabetçi bir hizmet sunabilmek için faaliyet göstermekte" açıklamasında bulundu.

TARQAN isminin önemine değinen Develioğlu, "Türkiye'den çıkmış, gurur duyduğumuz bir teknoloji olarak bu robotumuzun ismini TARQAN koyduk. TARQAN hepimizin gurur duyduğu bir Türk ismi. Bu çerçevede de TARQAN global anlamda milletimizi gururla temsil edecek. Bildiğiniz gibi teknolojik ürünlerin kendilerine verilen isimler oluyor. Biz de bu anlamda aslında farklı isimler koyma noktasında milli bir ismi tercih ettik. Gurur duyduğumuz bir isim TARQAN. Bu noktada da herhangi bir global isim kullanmaktansa öz Türkçe bir isim kullanarak bu noktada gurur duyduğumuz teknolojiyi bir Türk ismiyle yaşatmak istiyoruz" şekline konuştu.