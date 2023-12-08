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Türk Firmaları Expodefensa Güvenlik ve Savunma Sanayisi Fuarı'nda İlgi Odağı Oldu

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Kolombiya'da düzenlenen Expodefensa Güvenlik ve Savunma Sanayisi Fuarı'nda Türk firmaları büyük ilgi gördü. ASELSAN ve Otokar'ın katıldığı fuarda, Türk stantları ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kolombiya'da düzenlenen, Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Güvenlik ve Savunma Sanayisi Fuarı 2023" sona erdi.

Başkent Bogota'daki Corferias'ta gerçekleştirilen ve çok sayıda uluslararası firmanın yer aldığı fuarda, Türk firmaları da hazır bulundu.

ASELSAN ve Otokar'ın katıldığı fuar sürecinde Türk stantlarına büyük ilgi gösterildi.

Otokar Askeri Araçlar Satış Müdürü Armağan Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri araçlarının dünyanın farklı coğrafi ve iklim koşullarında kendini ispatladığını vurguladı.

Halihazırda 33 binden fazla askeri araçlarının 40'ı aşkın ülkede hizmet verdiğini anlatan Ortaç, "Yakın zamanda Ekvator'a yaptığımız zırhlı araç ihracatını takiben hedefimiz, Latin Amerika açılımımızı bölgede ve yerelde katkı sağlayarak ilerletmektir. Latin Amerika bölgesi, savunma sanayisi için birçok fırsatı beraberinde getirmektedir." dedi.

Havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve sistemlerin tanıtıldığı fuarı, binlerce kişi ziyaret etti.

Fuar, Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla 5 Aralık'ta kapılarını açmıştı.

Kaynak: AA / Teknoloji

Latin Amerika Kolombiya Otokar Savunma Güvenlik Havacılık Uluslararası İlişkiler Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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