Türk doktorun renklendirdiği NASA fotoğrafları bilimsel dergilerde kullanılıyor

SAMSUN - Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, NASA'nın uzay teleskopları tarafından çekilen ham fotoğrafları renklendirerek onlara yeni bir görünüm kazandırıyor. Renklendirdiği fotoğraflar NASA tarafından birçok kez 'günün astronomi fotoğrafı' seçilen Türk doktorun çalışmaları dünya genelinde bilimsel dergilerde yayınlanıyor.

İlkadım ilçesinde bulunan Zeytinlik Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan 55 yaşındaki Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, NASA'nın Hubble ve James Webb Teleskopları tarafından çekilen ham fotoğrafları renklendiriyor. Uzay fotoğrafçılığına merak saran doktorun yaptığı renklendirme çalışmaları NASA tarafından birçok kez günün astronomi fotoğrafı seçildi. 400'ün üzerinde ham fotoğrafı renklendiren doktor, NASA'nın fotoğraf arşivine girmeyi başardı. Ayrıca doktorun işlediği uzay fotoğrafları bilim adamlarının da ilgisini çekti. Fotoğraflar bilimsel dergilerde yayınlanmaya başladı.

"Küçükken yaptığım teleskop ile ayın kraterlerini izledim"

Edindiği bu hobinin küçüklüğüne dayandığını ifade eden Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, "14 yaşlarımda iken uzaya çok meraklıydım ve teleskop yapmak istiyordum. Babaannemin hacdan getirdiği küçük slayt gösteren bazı makineleri vardı. O bozulmuştu ve onun merceklerini borunun içine dizerek ilk dürbün teleskopumu yaptım. Onunla ayın kraterlerini izlemiştim. Tabii, o yıllardan bu yıllara uzaya merakım vardı. 1998 yılında fotoğrafla uğraşmaya başladığımda bugüne kadar uzun bir fotoğraf tecrübesi yaşadım. Çeşitli yarışmalara katıldım. 2021 yılında başlayan uzay fotoğrafçılığı merakım beni bir anda uzay fotoğrafı işlemekle karşılaştırdı. Uzay fotoğrafçılığında meydana gelen bu gelişmiş durumlar internette gördükçe benim dikkatimi çekiyordu. Ben de merak ettim. Teleskop alsam zamanım olmayacak. Gündüz çalışıyorum. Yükseklere çıkmak lazım, geceleri çadır kurup beklemek lazım. Buna da imkanım şu anda yok. Sonrasında teleskop kiralanabildiğini öğrendim. Ben de teleskop kiralayarak oturduğum yerden gök cismini fotoğraflayarak ham görüntülerini işledim. Sonrasında bir süre bu işi yaptım. Akabinde NASA'nın uzay fotoğraflarının ham hallerini indirmeye başladım. Halka açık olduğu için herkes indirebiliyor. Çok hoşuma gitti ve sonrasında bunları NASA ile paylaştım. Birden fazla ödülüm oldu. 400'ün üzerinde görüntü işledim. Hubble ve James Webb'in çektiği uzay teleskoplarının fotoğraflarını işledim. Bunları 8 tanesi NASA tarafından günün astronomi görseli seçildi. Daha sonra NASA benim adıma bir teşekkür ile kendi arşivine kaydetti. Ayrıca çeşitli bilimsel makalelerde adım kullanılarak işlediğim bazı görüntüler yayınlandı. Dünya çapında 27 astronomi bilim adamının yaptığı çalışmada, yaptığım bir galaksi fotoğrafı bir makalede yayınlandı" dedi.

Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, Zeytinlik Aile Sağlık Merkezi'nde hekimlik mesleğine devam ediyor.