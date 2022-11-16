Türk devletleri, ekonomik ortaklık kurdu! İşte detaylar

Başta Türkiye olmak üzere Türk devletleri, ekonomik birlik için yeni atılımlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. İTO Haber'den Şeref Kılıçlı'nın haberine göre, İstanbul'da imzalanan anlaşmayla Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kuruldu.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kuruldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Türk devletlerinin dünya ticaret merkezi haline gelme hedefinde yeni bir adım olarak nitelendirildi. TBB Yöntim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Sadece siyasi değil, ekonomik ilişkilerin de önemli olduğunun farkına varmalıyız. Siyasi birlikteliğimiz, ekonomik ilişkiler ile desteklendiğinde Türk toplumu daha iyi şartlara sahip olacak." ifadelerine yer verdi.

Konseyin özgür irade ve eşit hak prensibi ile kurulduğunu belirten Çakar, oluşumun herhangi bir ticari amacı olmadığını söyledi. Bununla birlikte Çakar, konsey faaliyetlerinin üye devletlerin yasalarına uygun bir şekilde düzenleneceğinin altını çizdi.

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Konu hakkında açıklama yapan Kazakistan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Marat Baitokov, "Türk medeniyetinin ne kadar büyük olduğunu tüm dünya biliyor. Kazakistan bankaları, büyük bir memnuniyet ile yenilikçi yaklaşıma ortak olacaktır. Yerel bankalar, Kazakistan Bankalar Bilirliği'ne üye 21 bankanın yüzde 70'ini oluşturuyor. Tüm imkanlarımız ile birliğe destek olacağız." ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, Türki Devletleri Banka Birlikleri Konseyi'nin faaliyet alanlarını açıkladı. Üye ülkeler, ortak platform kurarak bankacılık faaliyetleri ile ilgili zirve, forum, konferans ve seminer düzenleyecek. Dijital bankacılığın geliştirilmesi, suç gelirleri ile mücadele, uyum, iklim ve çevre riskleri ile mücadele gibi konularda daha iyi bir konuma gelebilmek için ülkelerin bankacılık verileri ve düzenlemeleri paylaşılacak.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan tüm Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi'nde yer alıyor. Bununla birlikte, imzalanan anlaşmada Macaristan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin banka birlikleri gözlemci olarak yer alıyor.