Türk Astronot Seçimi İçin Başvurular Açılıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane" ödül töreninde konuştu.

Milli Uzay Programı'na değinen Bakan Varank, bir Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğin hatırlattı:

"Kürsüde söylemeyi unuttum. Uzay ve havacılık, tıp çalışmaları da gerçekten önemli."

ÖZEL ŞARTLAR OLMALI

"Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak."

"Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz."

İLK TÜRK ASTRONOTU 2022'DE BELLİ OLACAK

"TÜRKİYE İLE UKRAYNA UZAY ALANINDA DÜNYA'DA SÖZ SAHİBİ OLABİLİR"

Space Mag Türkiye / Teknoloji