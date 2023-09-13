Türk Akademisyenler Kenevir AR-GE'si İçin Çalışma Başlattı

Türk akademisyenler ve kuruluşlar, kenevir bitkisinin işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için AR-GE faaliyetleri yürütmek amacıyla çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, kenevir bitkisinin farklı sektörlerde kullanılması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi görüşülecek. Ayrıca uluslararası katılımlı bir çalıştay düzenlenecek.

Türk akademisyen ve kuruluşlar, kenevir bitkisinin AR-GE faaliyetleri yürütülerek yatırım ekosistemi oluşturmak için kolları sıvadı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Güneşoğlu ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Balcı'nın öncülüğünde, 16 ilde ekim izni olan kenevir bitkisinin işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Güneşoğlu ve Balcı, bu kapsamda 22 özel sektör kuruluşu, 3 Teknoloji Transfer Ofisi ve 4 üniversiteden akademisyenleri 15 Eylül'de Entertech İstanbul Teknokent'te buluşturacak.

Buluşmada, TÜBİTAK çatısı altında ve finansal desteğiyle kenevir bitkisinin biyopolimer, tekstil, otomotiv, elektronik, savunma sanayi, kimya, eczacılık ve ilaç sektörleri için yeni ürünlerin geliştirilmesi görüşülecek.

Akademisyen ve kuruluşlar, buluşmanın ardından gelecek aylarda ise uluslararası katılımlı çalıştay düzenleyecek.

Güneşoğlu, AA muhabirine, kenevir bitkisinin birçok sektörde kullanabildiğini ve çevreci olduğunu belirtti.

Düzenleyecekleri buluşmanın kenevir bitkisi için önemli olduğunu aktaran Güneşoğlu, "Buluşma en az 9 sektörü kapsayacak. Buluşma tüm tedarik zincirini barındırması ve akademideki bilgiyi etkin olarak kullanacak olması daha önceki kenevir ile ilgili çalışma ve oluşumlardan üstündür. Büyük katkıların sağlanacağını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Balcı ise Türkiye'de devletin 2019'daki desteğiyle kenevirin farkındalığının artığını vurguladı.

Kenevirde ürünlerin geliştirilmesi, çeşitlenmesi, ekim alanlarının planlanamaması gibi nedenlerden dolayı sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri oluşturulamadığına dikkat çeken Balcı, "Buluşma ve projeler ile topraktan imalata, oradan da kullanıma kadar dizayn edilen tedarik zinciri ile olası tüm dar boğazların önüne en baştan geçilmesini planlıyoruz, böylece bugüne kadar kenevir ticarileşmesi anlamında yaşanan problemlerin tekrarlanmamasının amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.