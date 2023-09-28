Tunus ile İtalya Arasında Siber Güvenlik İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Tunus İletişim Teknolojileri Bakanlığı, Tunus ile İtalya arasında siber güvenlik alanında işbirliğini içeren mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. İki ülke siber güvenlik ajansının ortak çaba göstererek siber alanın korunması ve siber suçlara müdahale hızının arttırılması hedefleniyor.

Tunus ile İtalya arasında siber güvenlik alanında işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzalandı.

Tunus İletişim Teknolojileri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İletişim Teknolojileri Bakanı Nizar bin Naci'nin gözetiminde, İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Fabrizio Saggio'nun da katıldığı törende, mutabakat zaptını Tunus Ulusal Siber Güvenlik Ajansı Müdürü Yasin Cemil ile İtalya Ulusal Siber Güvenlik Ajansı Genel Müdürü Bruno Frattasi'nin imzaladığı belirtildi.

"Tunus ile İtalya, siber alandaki riskleri azaltmak ve siber suçlara karşı etkili mücadele edilmesini sağlamak için işbirliğini arttırmayı hedefleyen mutabakat zaptı imzaladı." denilen açıklamada, siber güvenlik alanında uluslararası işbirliğinin arttırılması gerektiğinin altı çizilerek. siber alanın korunması, dijital egemenliğin garanti altına alınması, siber suçlara müdahale hızının arttırılması için iki ülke siber güvenlik ajansının ortak çaba göstereceği kaydedildi.