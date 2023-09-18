TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, FAZ-V Emisyon Motorlu Traktör Üretimine Başlayacak

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, 1 Ocak 2024'ten itibaren FAZ-V emisyon motorlu traktör üretimine başlayacak. Şirket, Türk mühendisler ve yerli imkanlarla geliştirilen FAZ-V motorlar ile rekabetçi ve yenilikçi gücünü sürdürülebilirliği ve AR-GE çalışmalarını ana ilke edinerek ülkemiz için katma değer üretmeye devam edecek.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, 1 Ocak 2024'ten itibaren FAZ-V emisyon motorlu traktör üretimine başlayacak.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AB Emisyon Uygulama Yönetmeliği'nin yürürlüğe alındığı, 1 Ocak 2023'ten itibaren tarım orman, iş makineleri ve yol dışı araçlarda kullanılan dizel motorların FAZ-V emisyonlu olma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Mevcut yönetmelik kapsamında 2024 yılı başına kadar FAZ-IIIA emisyonlu motorlu traktör üretiminin devam edeceği, 1 Ocak 2024'ten itibaren FAZ-V emisyon motorlu traktör üretiminin başlayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda şirketimiz araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında TÜBİTAK laboratuvarlarında emisyon test çalışmalarına başlanmış, TÜBİTAK bünyesinde bulunan Motor Mükemmeliyet Merkezi'nde, TÜMOSAN ve TÜBİTAK-Rute ile güncellenen test Laboratuvarlarının 74-125 beygir güç aralığındaki 4 silindirli dizel motorlarımızda FAZ-V emisyon ve güç deney ve testleri TSE gözetiminde yapılmış olup emisyon literatürleri kapsamında ihtiyaç duyulan tip onay sertifikaları alınmıştır.

Gelinen noktada TSE denetiminde yapılan emisyon testleri sonucunda Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen ve ilk olma özelliği taşıyan 4 silindirli dizel motorumuzun FAZ-V emisyon seviyesine uygun olduğu belgelenmiştir. Böylelikle traktör ve iş makineleri motorları için Avrupa ve diğer bazı ülkelerde istenen emisyon seviyesi olan FAZ-V emisyon seviyesinde motor geliştirdiğimiz tescillenmiştir. Tamamen Türk mühendisler ve yerli imkanlarla geliştirdiğimiz FAZ-V motorlarımız ile üretilecek traktör, iş makinası ve diğer ürünlerimiz ile hem ülkemiz pazarında hem de FAZ-V sertifikasyonu zorunlu olan diğer ülke pazarlarında rekabetçi ve yenilikçi gücümüzle sürdürülebilirliği ve AR-GE çalışmalarını ana ilke edinerek ülkemiz için katma değer üretmeye devam edeceğiz."