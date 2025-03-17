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TÜMBİFED Genel Başkanı Hüsrev: Tarımda da küresel aktör olmalıyız

TÜMBİFED Genel Başkanı Hüsrev: Tarımda da küresel aktör olmalıyız
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Tarım, bir ülkenin sadece kendi halkını doyurması için değil, aynı zamanda küresel ekonomide söz sahibi olması için de stratejik bir sektördür.

Türkiye, sahip olduğu verimli toprakları, iklim çeşitliliği ve tarımsal üretim kapasitesiyle dünya genelinde önemli bir tarım ülkesi olma potansiyeline sahiptir. Ancak, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için tarım politikalarının uzun vadeli planlanması, modern tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve uluslararası pazarlarda daha etkin bir rol alınması gerekmektedir.

Bugün dünya tarım sektörüne baktığımızda, gelişmiş ülkeler hem üretimde hem de ihracatta güçlü stratejiler geliştirerek küresel tarım piyasasını yönlendirmektedir. Türkiye'nin de tarımda küresel bir aktör olabilmesi için; kalite,standart ve sertifika odaklı yaklaşımlarla birlikte, üretim kapasitesini artırması, tarımsal ihracatını güçlendirmesi, markalaşma sürecini hızlandırması ve dünya pazarlarında rekabet edebilir hale gelmesi gerekmektedir. Bu noktada, Ar-Ge yatırımları, dijital tarım uygulamaları, su yönetimi ve sürdürülebilir üretim modelleri büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, tarım sektöründeki genç nüfusun teşvik edilmesi, tarımsal eğitim programlarının güçlendirilmesi ve çiftçilerin uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarının sağlanması, Türkiye'nin küresel tarım piyasasında daha güçlü bir yer edinmesine katkıda bulunacaktır. Tarım sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlık ve küresel güç olma yolunda stratejik bir sektördür. Türkiye, tarımda küresel aktör olma vizyonunu benimseyerek, dünya gıda piyasasında belirleyici bir rol üstlenebilir.

Bu vizyon, Türkiye'nin hem ekonomik hem de stratejik anlamda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacaktır. Doğru politikalar ve sürdürülebilir yatırımlarla, Türkiye'nin tarımda küresel aktör olması mümkündür.

Tüm iş insanları ve Bürokratlar federasyonu(TÜMBİFED) Genel Başkanı. Ziraat yüksek Mühendisi

MEHMET HÜSREV

TÜMBİFED Genel Başkanı Hüsrev: Tarımda da küresel aktör olmalıyız

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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