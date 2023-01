Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri!

Teknoloji geliştikçe sinema sektörü de farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Artık sinema salonlarını doldurarak yeni çıkan filmleri izlemek yerine Netflix, Disney+, Prime Video, Exxen ve PuhuTV gibi yerli ve yabancı akış platformlarını kullanıyoruz. Bu nedenle beyaz perdede gişe hasılatları her geçen gün düşüyor. Ancak yeni çıkan bir film beklenmedik şekilde bu dengeleri al üst etti. İşte en çok hasılat yapan filmler…

Avatar: Suyun Yolu'dan yeni rekor! İşte en çok hasılat yapan filmler…

Tüm dünya genelinde "En çok hasılat yapan filmler" listesinin ilk sırasında yer alan 2009 yapımı Avatar filminin devamı olan Avatar: Suyun Yolu, çıkalı henüz 3 hafta olmasına rağmen tüm rekorları alt üst etti. Öyle ki henüz birinci ayını doldurmadan ilk 10'a girmeyi başardı.

Üstelik yalnızca globalde değil, Türkiye özelinde de bir rekor söz konusu. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Bergen, 160 milyon TL gişe hasılatı ile tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor. Avatar: Suyun Yolu ise 3 haftalık hasılatı olan 100 milyon TL ile şimdiden 2. sırada. Tüm dünyada ise şu şekilde:

