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Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri!

Teknoloji Haberleri

Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri!

Avatar: Suyun Yolu, selefinin izinden giderek izlenme rekorları kırmaya başladı. İşte en çok hasılat yapan filmler...

Teknoloji geliştikçe sinema sektörü de farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Artık sinema salonlarını doldurarak yeni çıkan filmleri izlemek yerine Netflix, Disney+, Prime Video, Exxen ve PuhuTV gibi yerli ve yabancı akış platformlarını kullanıyoruz. Bu nedenle beyaz perdede gişe hasılatları her geçen gün düşüyor. Ancak yeni çıkan bir film beklenmedik şekilde bu dengeleri al üst etti. İşte en çok hasılat yapan filmler…

Avatar: Suyun Yolu'dan yeni rekor! İşte en çok hasılat yapan filmler…

Tüm dünya genelinde "En çok hasılat yapan filmler" listesinin ilk sırasında yer alan 2009 yapımı Avatar filminin devamı olan Avatar: Suyun Yolu, çıkalı henüz 3 hafta olmasına rağmen tüm rekorları alt üst etti. Öyle ki henüz birinci ayını doldurmadan ilk 10'a girmeyi başardı.

Üstelik yalnızca globalde değil, Türkiye özelinde de bir rekor söz konusu. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Bergen, 160 milyon TL gişe hasılatı ile tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor. Avatar: Suyun Yolu ise 3 haftalık hasılatı olan 100 milyon TL ile şimdiden 2. sırada. Tüm dünyada ise şu şekilde:

Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu!

SıraAdıKüresel hasılatYıl
1Avatar2 milyar 922 milyon 917 bin 914 dolar20092Avengers: Endgame2 milyar 797 milyon 501 bin 328 dolar20193Titanic2 milyar 187 milyon 535 bin 296 dolar19974Star Wars: The Force Awakens2 milyar 68 milyon 223 bin 624 dolar20155Avengers: Infinity War2 milyar 48 milyon 359 bin 754 dolar20186Spider-Man: No Way Home1 milyar 916 milyon 306 bin 995 dolar20217Jurassic World1 milyar 671 milyon 537 bin 444 dolar20158The Lion King1 milyar 656 milyon 943 bin 394 dolar20199The Avengers1 milyar 518 milyon 812 bin 988 dolar201210Avatar: The Way of Water 1 milyar 516 milyon 558 bin 728 dolar202211Furious 71 milyar 516 milyon 45 bin 911 dolar201512Top Gun: Maverick 1 milyar 488 milyon 732 bin 821 dolar202213Frozen II1 milyar 450 milyon 26 bin 933 dolar201914Avengers: Age of Ultron1 milyar 402 milyon 809 bin 540 dolar201515Black Panther1 milyar 347 milyon 280 bin 838 dolar201816Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 21 milyar 342 milyon 25 bin 430 dolar201117Star Wars: The Last Jedi1 milyar 332 milyon 539 bin 889 dolar201718Jurassic World: Fallen Kingdom1 milyar 309 milyon 484 bin 461 dolar201819Frozen1 milyar 290 milyon dolar201320Beauty and the Beast1 milyar 263 milyon 521 bin 126 dolar201721Incredibles 21 milyar 242 milyon 805 bin 359 dolar201822The Fate of the Furious1 milyar 238 milyon 764 bin 765 dolar201723Iron Man 31 milyar 214 milyon 811 bin 252 dolar201324Minions1 milyar 159 milyon 398 bin 397 dolar201525Captain America: Civil War1 milyar 153 milyon 329 bin 473 dolar201626Aquaman1 milyar 148 milyon 485 bin 886 dolar201827The Lord of the Rings: The Return of the King1 milyar 146 milyon 457 bin 748 dolar200328Spider-Man: Far From Home1 milyar 131 milyon 927 bin 996 dolar201929Captain Marvel1 milyar 128 milyon 274 bin 794 dolar201930Transformers: Dark of the Moon1 milyar 123 milyon 794 bin 79 dolar201131Skyfall1 milyar 108 milyon 561 bin 13 dolar201232Transformers: Age of Extinction1 milyar 104 milyon 54 bin 72 dolar201433The Dark Knight Rises1 milyar 81 milyon 169 bin 825 dolar201234Joker1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar201935Star Wars: The Rise of Skywalker1 milyar 74 milyon 144 bin 248 dolar201936Toy Story 41 milyar 73 milyon 394 bin 593 dolar201937Toy Story 31 milyar 66 milyon 969 bin 703 dolar201038Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest1 milyar 66 milyon 179 bin 725 dolar200639Rogue One: A Star Wars Story1 milyar 57 milyon 420 bin 387 dolar201640Aladdin1 milyar 50 milyon 693 bin 953 dolar201941Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides1 milyar 45 milyon 713 bin 802 dolar201142Despicable Me 31 milyar 34 milyon 799 bin 409 dolar201743Jurassic Park1 milyar 34 milyon 199 bin 3 dolar199344Finding Dory1 milyar 28 milyon 570 bin 889 dolar201645Star Wars: Episode I – The Phantom Menace1 milyar 27 milyon 44 bin 677 dolar199946Alice in Wonderland1 milyar 25 milyon 467 bin 110 dolar201047Zootopia1 milyar 23 milyon 784 bin 195 dolar201648The Hobbit: An Unexpected Journey1 milyar 17 milyon 30 bin 651 dolar201249Harry Potter and the Philosopher's Stone1 milyar 6 milyon 968 bin 171 dolar200150The Dark Knight1 milyar 6 milyon 234 bin 167 dolar2008

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Prime Video Teknoloji Haberler

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