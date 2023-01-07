Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri!
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Avatar: Suyun Yolu, selefinin izinden giderek izlenme rekorları kırmaya başladı. İşte en çok hasılat yapan filmler...
Teknoloji geliştikçe sinema sektörü de farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Artık sinema salonlarını doldurarak yeni çıkan filmleri izlemek yerine Netflix, Disney+, Prime Video, Exxen ve PuhuTV gibi yerli ve yabancı akış platformlarını kullanıyoruz. Bu nedenle beyaz perdede gişe hasılatları her geçen gün düşüyor. Ancak yeni çıkan bir film beklenmedik şekilde bu dengeleri al üst etti. İşte en çok hasılat yapan filmler…
Avatar: Suyun Yolu'dan yeni rekor! İşte en çok hasılat yapan filmler…
Tüm dünya genelinde "En çok hasılat yapan filmler" listesinin ilk sırasında yer alan 2009 yapımı Avatar filminin devamı olan Avatar: Suyun Yolu, çıkalı henüz 3 hafta olmasına rağmen tüm rekorları alt üst etti. Öyle ki henüz birinci ayını doldurmadan ilk 10'a girmeyi başardı.
Üstelik yalnızca globalde değil, Türkiye özelinde de bir rekor söz konusu. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Bergen, 160 milyon TL gişe hasılatı ile tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor. Avatar: Suyun Yolu ise 3 haftalık hasılatı olan 100 milyon TL ile şimdiden 2. sırada. Tüm dünyada ise şu şekilde:
Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu!
Sıra Adı Küresel hasılat Yıl 1 Avatar 2 milyar 922 milyon 917 bin 914 dolar 2009 2 Avengers: Endgame 2 milyar 797 milyon 501 bin 328 dolar 2019 3 Titanic 2 milyar 187 milyon 535 bin 296 dolar 1997 4 Star Wars: The Force Awakens 2 milyar 68 milyon 223 bin 624 dolar 2015 5 Avengers: Infinity War 2 milyar 48 milyon 359 bin 754 dolar 2018 6 Spider-Man: No Way Home 1 milyar 916 milyon 306 bin 995 dolar 2021 7 Jurassic World 1 milyar 671 milyon 537 bin 444 dolar 2015 8 The Lion King 1 milyar 656 milyon 943 bin 394 dolar 2019 9 The Avengers 1 milyar 518 milyon 812 bin 988 dolar 2012 10 Avatar: The Way of Water 1 milyar 516 milyon 558 bin 728 dolar 2022 11 Furious 7 1 milyar 516 milyon 45 bin 911 dolar 2015 12 Top Gun: Maverick 1 milyar 488 milyon 732 bin 821 dolar 2022 13 Frozen II 1 milyar 450 milyon 26 bin 933 dolar 2019 14 Avengers: Age of Ultron 1 milyar 402 milyon 809 bin 540 dolar 2015 15 Black Panther 1 milyar 347 milyon 280 bin 838 dolar 2018 16 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 1 milyar 342 milyon 25 bin 430 dolar 2011 17 Star Wars: The Last Jedi 1 milyar 332 milyon 539 bin 889 dolar 2017 18 Jurassic World: Fallen Kingdom 1 milyar 309 milyon 484 bin 461 dolar 2018 19 Frozen 1 milyar 290 milyon dolar 2013 20 Beauty and the Beast 1 milyar 263 milyon 521 bin 126 dolar 2017 21 Incredibles 2 1 milyar 242 milyon 805 bin 359 dolar 2018 22 The Fate of the Furious 1 milyar 238 milyon 764 bin 765 dolar 2017 23 Iron Man 3 1 milyar 214 milyon 811 bin 252 dolar 2013 24 Minions 1 milyar 159 milyon 398 bin 397 dolar 2015 25 Captain America: Civil War 1 milyar 153 milyon 329 bin 473 dolar 2016 26 Aquaman 1 milyar 148 milyon 485 bin 886 dolar 2018 27 The Lord of the Rings: The Return of the King 1 milyar 146 milyon 457 bin 748 dolar 2003 28 Spider-Man: Far From Home 1 milyar 131 milyon 927 bin 996 dolar 2019 29 Captain Marvel 1 milyar 128 milyon 274 bin 794 dolar 2019 30 Transformers: Dark of the Moon 1 milyar 123 milyon 794 bin 79 dolar 2011 31 Skyfall 1 milyar 108 milyon 561 bin 13 dolar 2012 32 Transformers: Age of Extinction 1 milyar 104 milyon 54 bin 72 dolar 2014 33 The Dark Knight Rises 1 milyar 81 milyon 169 bin 825 dolar 2012 34 Joker 1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar 2019 35 Star Wars: The Rise of Skywalker 1 milyar 74 milyon 144 bin 248 dolar 2019 36 Toy Story 4 1 milyar 73 milyon 394 bin 593 dolar 2019 37 Toy Story 3 1 milyar 66 milyon 969 bin 703 dolar 2010 38 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 1 milyar 66 milyon 179 bin 725 dolar 2006 39 Rogue One: A Star Wars Story 1 milyar 57 milyon 420 bin 387 dolar 2016 40 Aladdin 1 milyar 50 milyon 693 bin 953 dolar 2019 41 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 1 milyar 45 milyon 713 bin 802 dolar 2011 42 Despicable Me 3 1 milyar 34 milyon 799 bin 409 dolar 2017 43 Jurassic Park 1 milyar 34 milyon 199 bin 3 dolar 1993 44 Finding Dory 1 milyar 28 milyon 570 bin 889 dolar 2016 45 Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 1 milyar 27 milyon 44 bin 677 dolar 1999 46 Alice in Wonderland 1 milyar 25 milyon 467 bin 110 dolar 2010 47 Zootopia 1 milyar 23 milyon 784 bin 195 dolar 2016 48 The Hobbit: An Unexpected Journey 1 milyar 17 milyon 30 bin 651 dolar 2012 49 Harry Potter and the Philosopher's Stone 1 milyar 6 milyon 968 bin 171 dolar 2001 50 The Dark Knight 1 milyar 6 milyon 234 bin 167 dolar 2008
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