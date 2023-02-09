Tüm Türkiye'de eğitim öğretime verilen ara uzatıldı!

Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 2 tane 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tüm dünya arama kurtarma faaliyetleri için seferber olurken, okulların da tatil olduğu açıklandı. Bugün ise verilen aranın uzatılması yönünde karar alındı.

MEB: Eğitim öğretime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı! YÖK: Üniversitelerin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Yüzden fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 (7.7 olarak revize edildi) büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

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Bunun ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" dedi. Fakat depremin boyutu daha net anlaşıldıktan sonra yeni bir karar alındı. Buna göre, eğitim öğretime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı.

Ek olarak, deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin (velilerinin) istemeleri halinde kendi seçecekleri illerde yer alan okullara nakil işlemleri yapılabilecek. Yani yerleşim adreslerine bakılmaksızın Türkiye genelinde istedikleri illerde eğitimlerine devam edebilecekler.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle eğitim öğretime verilen arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Not: Birçok üniversite bu karar öncesinde 20 Şubat'a kadar ara verdiğini açıkladı. pic.twitter.com/ZdrRtVhKMn — M. Can AKA (@mcaka_17) February 9, 2023

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Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

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