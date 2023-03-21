Tüm askerlik işlemleri e-Devlet'te toplandı! İşte ayrıntılar

Açıldığı ilk günden beri e-Devlet, ülkemizde oldukça sık kullanılır hale geldi. Öyle ki bu yolla halledilebilecek birçok özellik bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, askerliğe dair tüm işlemleri tek bir çatı altında topladı.

"Askerliğim" bütünleşik hizmeti e-Devlet üzerinden hizmete sunuldu

Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşların askerlik ile ilgili tüm işlemlerini dijital ortamlarda yapılabilmesini sağlayan "Askerliğim" bütünleşik hizmetini başlattığını açıkladı. Hizmete e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. Bakanlık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Askerliğim" bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir.