Tüm Android cihazlar tehlikede! Yeni bir açık ortaya çıktı

Tüm Android cihazları tehlikeye sokan yeni bir açık ortaya çıktı. Buna göre virüslü uygulamalar sistem uygulaması gibi karşınıza çıkıyor.

Gün geçtikçe gelişen teknolojiyle birlikte şirketler, cihazları korumak için güvenliği de artırıyor. Güvenliği korumak için ise devamlı yeni güncellemeler sağlıyorlar. Tüm bunlara rağmen bilgisayar korsanları, cihazlardaki açıkları yakalamaya devam ediyor. Son güvenlik açığı ise neredeyse tüm Android telefonları tehlikeye atan bir açık ortaya çıktı.

Samsung ve Xiaomi üreticileri daha büyük riskte

Söz konusu güvenlik olduğu zaman" "iOS mu yoksa Android mi daha güvenli?" sorusu, kişiden kişiye göre değişebiliyor. Ancak en çok Android'in kullanıldığı oldukça net bir cevap olacaktır. Neredeyse tüm Android cihazları tehlikeye atan bir güvenlik açığının olduğu tespit edildi.

Geçen yıl Play Store'a gelen güncellemeyle birlikte telefona indirilen uygulamalar düzenli olarak taranıyordu. Ayrıca telefonunuza zarar veren bir uygulama tespit edildiği zaman haberiniz oluyordu. Buna benzer bir uygulama ise Xiaomi ve Samsung da yaptı. Bu güvenlik sistemleri daha çok APK'ları kontrol ediyor ve güvenlik sistemine kaydedilen zararlı uygulamalarla karşı karşıya getiriyor.

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Tüm bunlara rağmen Google'ın yazılım mühendisi olan Lukasz Siewierski, dikkat çeken bir bilgiyi ortaya çıkardı. Siewierski'ye göre hackerlar, bazı platformlar sayesinde zararlı yazılımları, başka bir uygulama ya da sistem uygulaması gibi imzalayabiliyor. Bu sayede de güvenlik engelini aşmış oluyor.

Kullanıcılar, yükledikleri uygulamalara gelmiş olan güncellemeleri test etmek için genellikle uygulamanın beta sürümlerini indiriyor. Bazı kullanıcılar bunun için Google'ın desteklediği uygulamaları tercih ederken bazı kullanıcılar ise karşılarına çıkan ilk siteden uygulama indiriyor. Eğer siz de karşınıza çıkan ilk siteden modlu uygulamalar indiriyorsanız telefonunuza virüs bulaştırmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek.

Geçtiğimiz hafta APKMirror'ın yaptığı açıklamaya göre Xiaomi ve Samsung gibi Google'a rakip platformlar üreten şirketlerin, uygulamalarına ait güncel anahtarlar çalındı. Ayrıca araştırmaya göre eski anahtarın olduğu uygulamalardaki virüsleri, cihazlarda yer alan güvenlik duvarları tespit etti. Güncel anahtarlara sahip olan zararlı yazılımlar hakkında ise herhangi bir bilgi yer almıyor.

Peki, siz Android açık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!