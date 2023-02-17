TÜİK, Türkiye'nin mutluluk oranını açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin olarak Yaşam Memnuniyeti Araştırması adı altında yayınlanan rapor, ülke insanının yaşamına ilişkin mutluluk durumunu içeriyor. Araştırma bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek amacıyla yapıldı.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması: " Türkiye'nin yüzde 64,9'u geleceğinden umutlu"

TÜİK'in yaptığı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" raporu 18 ve üzeri yaş grubu üzerinden yapıldı. TÜİK'e göre Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu. Yüzde 34,5'i mutlu ya da mutsuz bir ifade vermezken yüzde 15,9'luk kısım ise hayatından mutsuz.

Mutlu olan yüzde 49,7'lik kısmın yüzde 52,7'sini kadınlar oluşturuyor. Öte yandan TÜİK, evli kişilerin daha mutlu olduğunu söylüyor. Rapora göre Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı yüzde 54,5 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40,4 olarak görüldü.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi ile ilgili ilginç bir gerçeği göz önüne serdi. Rapora göre mutlu olanların yüzde 52,7 ile ilkokul mezunu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde ilk sıraya aileleri geliyor.

Deprem çantasında olması gerekenler!

Mutluluğun kaynağına ilişkin araştırma ise sağlığın önemini ortaya koyuyor. TÜİK raporuna göre sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68,2 olurken bunu sırasıyla; yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,5 ile başarı, yüzde 6,2 ile para ve yüzde 2,6 ile iş takip etti.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, ilginç bir veriye ulaştı. TÜİK'e göre Türkiye'nin yüzde 64,9'u geleceğinden umutlu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 64,8 iken kadınlarda bu oran yüzde 64,9 oldu. Verilerin 2022 yılına ait olduğunu tekrar belirtelim. Ayrıca son dönemde yaşanan olayların bu grafiği nasıl etkilediği de merak konusu.

Peki siz bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz?