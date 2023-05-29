TUFUAB Teknik Sempozyumu sonuç bildirgesi yayımlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen '12. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı. Fotogrametri ve uzaktan algılama teknolojilerinin yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri alanındaki uygulama ve gelişmelerin ele alındığı sempozyumda derin öğrenme ve yapay zeka konuları da tartışıldı. Toplam 94 bildirinin sunulduğu sempozyuma yaklaşık 488 kişi katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) düzenlenen "12. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

SCÜ 4 Eylül Kültür Merkezi'nde 24-26 Mayıs arasında gerçekleştirilen sempozyumun sonuç bildirgesinde, fotogrametri ve uzaktan algılama teknolojilerinin yanı sıra bu teknolojilerle bütünleştirilmiş coğrafi bilgi sistemleri alanındaki uygulama ve gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bildirgede, sempozyumda derin öğrenme ve yapay zeka konuları üzerinde de durulduğu aktarıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı SCÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tarık Türk, yaptığı açıklamada, sempozyumun başarılı şekilde tamamlandığını belirtti.

Yeryüzüne ait verilerin yaklaşık yüzde 80'inin coğrafi veri olduğu düşünüldüğünde coğrafi bilgi sistemlerinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığına dikkati çeken Türk, günümüz teknolojisinde, doğru ve güncel coğrafi veriye en kısa sürede ve en az maliyetle erişim imkanı sağlayan veri toplama yöntemlerinin ise fotogrametri ve uzaktan algılama teknolojisi olduğunu kaydetti.

Dünyada insansız sistemler konusunda yapılan çalışmaların öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Türk, şöyle devam etti:

"Ülkemizde de son yıllarda insansız hava, kara ve deniz araçları ile sistemleri konusunda yürütülen faaliyetler başta savunma sanayimiz olmak üzere yeryüzünün ve deniz tabanının haritalandırılması ile birlikte topografik yüzeylerinin 3B olarak elde edilmesi çalışmalarına büyük katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, 13 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla ülkemizin uzay araştırmaları konusunda birtakım çalışmalara başlaması önemli adımlardan biridir."

Sempozyumda 368'i kayıtlı yaklaşık 488 kişi katılımcı olarak yer aldı, 85'i sözlü 9'u poster olmak üzere 94 bildiri sunuldu.