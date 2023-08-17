TÜBİTAK Yerleşkesinde Orman Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın nedeni henüz belirlenememiş olup, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Vali Seddar Yavuz, yangına helikopter desteği talep edildiğini ve devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiğini belirtmiştir.