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TÜBİTAK Yerleşkesinde Orman Yangını

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın nedeni henüz belirlenememiş olup, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Vali Seddar Yavuz, yangına helikopter desteği talep edildiğini ve devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiğini belirtmiştir.

TÜBİTAK'ta ormanlık alanda yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TÜBİTAK'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun ormanlık alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - Teknoloji

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