TÜBİTAK Yerleşkesinde Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, ekipler bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kontrol amaçlı denetimlerini sürdürüyor.