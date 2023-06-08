TÜBİTAK, Türk ve Azerbaycanlı bilim insanlarının ortak AR-GE projelerini destekleyecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk ve Azerbaycanlı bilim insanlarının gerçekleştireceği ortak AR-GE projelerinin desteklenmesi amacıyla yeni çağrılar açacaklarını belirterek, 'tek millet, iki devlet' yaklaşımıyla ülkemiz ile Azerbaycan ortak araştırma ekosistemimizi geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk ve Azerbaycanlı bilim insanlarının gerçekleştireceği ortak AR-GE projelerinin desteklenmesi amacıyla yeni çağrılar açacaklarını belirterek, "TÜBİTAK olarak 'tek millet, iki devlet' yaklaşımıyla ülkemiz ile Azerbaycan ortak araştırma ekosistemimizi geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Mandal, Türkiye ve Azerbaycan arasında devam eden bilim ve bilgi temelli işbirliklerini daha da geliştirmek için Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Mandal, ziyaret kapsamında bir araya geldiği Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile niyet mektubu imzaladı.

Azerbaycan Bilim Vakfı (ASF) Başkanı Doç. Dr. Mehriban Imanova ile de görüşen Mandal, iki ülkenin sanayi kuruluşlarının ve akademik kurumlarının ortak AR-GE ve yenilik projelerinin desteklenmesine imkan tanıyan bir "işbirliği protokolü" imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile de bir araya gelen Mandal, doğumunun 100. yılı münasebetiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Lideri Haydar Aliyev'e ithaf edilen, Azerbaycan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Sismoloji ve Mühendislik Sismolojisi Konferansı'na katıldı.

Mandal, ANAS Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbaylı'nın yanı sıra Azerbaycan'daki gençlere yönelik, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirecek, T3 Vakfı desteği ile kurulan Bilim Bakı ve Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni de ziyaret etti.

Bakü'de Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan STEAM Yenilik Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştiren Mandal, Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Elchin Babayev ve Azerbaycan Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Vilayet Veliyev ile görüştü, Azerbaycan Teknik Üniversitesi içindeki Bilişim Vadisi Bakü'deki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mandal, Türk ve Azerbaycanlı bilim insanlarının gerçekleştireceği ortak AR-GE projelerinin desteklenmesi amacıyla yeni çağrılar açacakları için heyecanlı olduklarını ifade ederek, "TÜBİTAK olarak 'tek millet, iki devlet' yaklaşımıyla ülkemiz ile Azerbaycan ortak araştırma ekosistemimizi geliştirmek için adımlar atmaya ve birlikte başarma yolunda yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.???????