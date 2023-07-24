TÜBİTAK, Sanayi Destek Projelerini Artırıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın sanayi destek projelerini artırdıklarını ve toplamda 24 bin 202 projeye 57 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002'de 386 olan TÜBİTAK sanayi destek proje sayısını 2022'de 3 bin 669'a, 712 milyon lira olan destek tutarını 1 milyar 700 milyon liraya çıkardıklarını, toplamda 24 bin 202 projeye 57 miyar liranın üzerinde destek sağladıklarını söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 60'ıncı kuruluş yıldönümü; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve kurum çalışanlarının katılımıyla, TÜBİTAK'ın Ankara'daki merkezinde yapılan törenle kutlandı.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a İMECE uydusunun maketini hediye etti. Bakan Kacır da, Bakan Tekin'e İMECE maketini hediye etti. Ardından, TÜBİTAK'tan emekli olanlar ve kurumda 25 yılını doldurmuş emektar çalışanlara da plaket takdim edildi. Bakan Kacır törende, Türksat 6A uydusunun 2024 yılının Mart ayında uzaya gönderileceğini de açıkladı.