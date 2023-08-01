TÜBİTAK Kamu Yapay Zeka Ekosistemi-2023 Çağrısı Başvuruya Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında 'Kamu Yapay Zeka Ekosistemi-2023 Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu. Çağrıda, yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında 'Kamu Yapay Zeka Ekosistemi-2023 Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Kamu Yapay Zeka Ekosistemi-2023 Çağrısı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi' doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, bu alandaki bilgi birikiminin farklı çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın çağrıda müşteri kurum olarak yer aldığını kaydederek, "Finans teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret teknolojileri ve akıllı eğitim teknolojileri temalarına yer verildi. Bu temalardan da anlaşılacağı üzere hayatımızın en ihtiyaç duyulan noktalarına yapay zeka çözümleri getirilmesinin önünü açıyoruz. Bu çağrıyla bilgiyi üreten, geliştiren ve kullanan kurumların bir araya gelmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 31 Ekim'e kadar sisteme kaydedilmesi gerekiyor. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.