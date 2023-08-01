TÜBİTAK Kamu Yapay Zeka Ekosistemi-2023 Çağrısı Başvuruya Açıldı
Teknoloji Haberleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında 'Kamu Yapay Zeka Ekosistemi-2023 Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu. Çağrıda, yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında 'Kamu Yapay Zeka Ekosistemi-2023 Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Kamu Yapay Zeka Ekosistemi-2023 Çağrısı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi' doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, bu alandaki bilgi birikiminin farklı çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın çağrıda müşteri kurum olarak yer aldığını kaydederek, "Finans teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret teknolojileri ve akıllı eğitim teknolojileri temalarına yer verildi. Bu temalardan da anlaşılacağı üzere hayatımızın en ihtiyaç duyulan noktalarına yapay zeka çözümleri getirilmesinin önünü açıyoruz. Bu çağrıyla bilgiyi üreten, geliştiren ve kullanan kurumların bir araya gelmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye Yüzyılı' hedeflerini gerçekleştirirken yapay zeka alanında teknolojiyi en iyi kullanan, bu alanda gündemi belirleyen ülkelerden biri olma hedefleri olduğunu belirten Bakan Kacır, "Araştıran, geliştiren ve ülkemize yararlı olmak için gayret sarf eden tüm araştırmacılarımızın her zaman yanında olduk. 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında ülkemizi bilim ve teknolojide hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz" dedi.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da çağrının TÜBİTAK'a bağlı Kamu Araştırmaları Destek Grubu tarafından yayımlandığını ifade ederek, "Bu çağrıda, proje başvurusu yapacak konsorsiyumun TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitümüz (YZE) ile başvuru öncesi bir iş birliği protokolü imzalaması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçları YZE tarafından koordine edilecek" değerlendirmesinde bulundu.
Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 31 Ekim'e kadar sisteme kaydedilmesi gerekiyor. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.