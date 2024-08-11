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TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa'da sona erdi

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Bursa'da düzenlenen 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Kirazlıyayla mevkisinde yapılan ödüllü bilgi yarışmasıyla sona erdi. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın bilimi toplumla buluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Bursa'da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi.

Uludağ'ın Kirazlıyayla mevkisinde 9 Ağustos'ta başlayan etkinliğin son gününde ödüllü bilgi yarışması yapıldı.

Yarışmaya katılanlar, cep telefonları üzerinden soruları cevaplandırdı. 25 soruluk bilgi yarışmasında doğru ve hızlı cevaplarla en çok puanı alarak dereceye giren ilk üç kişiye çeşitli hediyeler verildi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanı Ömer Kökçam, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, cuma günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bugün sona erdiğini söyledi.

Etkinliğe katılarak destek verenlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Kökçam, "TÜBİTAK, bu gibi etkinlikleri her daim yapmakta ve yapacaktır. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'mizin 26'ncı yılını gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK, 61 yaşında, Bilim Teknik dergisi 57 yaşında. Adeta nesiller büyüten bir dergiden bahsediyoruz. Biz, TÜBİTAK olarak bilimi toplumla, toplumu bilimle buluşturmaya her daim devam edeceğiz." dedi.

Kökçam, "Gökyüzü gözlem etkinlikleri gibi çalışmalarımız, bilim merkezlerimiz, bilim şenliklerimiz, yarışmalarımız, dergilerimiz, yayınlarımız, buna benzer birçok faaliyetimizle aslında çocuklarımıza daha küçük yaşta bilim farkındalığı oluşturma gayreti ve çabası içindeyiz." diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden bu etkinliği geçen yıl Antalya'da gerçekleştirdik. Bu sene Bursa Uludağ'da gerçekleştirmiş olduk. Gerçekten her yıl katlanarak büyüyen bir etkinlik. Bundan sonraki yıllarda da inşallah yine şanslı katılımcılarımızla, çok kıymetli hocalarımızın çok nitelikli sunumlarıyla, çok değerli astronomlarımızın sabah saatlerine kadarki emekleriyle, yine burada görev yapan tüm arkadaşlarımızın emek ve gayretleriyle inşallah çok daha iyilerini hep beraber gerçekleştiriyor olacağız."

Kaynak: AA / Teknoloji

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