TÜBİTAK Başkanı: Türkiye Artık İhanet Girişimleriyle Karanlığa Gömülemez

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'nin artık hiçbir ihanet girişimiyle karanlığa gömülemeyeceğini ve demokrasi yolundan döndürülemeyeceğini belirtti. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında küresel bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, ülkenin hedefinin 'Türkiye Yüzyılı' olduğunu söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, bu ülkenin artık hiçbir ihanet girişimiyle karanlığa gömülemeyeceğini, demokrasi ve ilerleme yolundan döndürülemeyeceğini bildirdi.

TÜBİTAK'ın Twitter hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yapılan paylaşımda, Türk milleti için bilim ve teknolojinin aydınlattığı yolda yürümeye devam edildiği belirtildi.

Paylaşımda, TÜBİTAK Başkanı Mandal'ın mesajına da yer verildi.

Mandal, büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefine son hız giden Türkiye'nin hızını kesmek, yürüyüşü engellemek için tertip edilen ihanet girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsatarak, "Tarihin gördüğü en büyük ihanet girişimini, tarihin gördüğü en şanlı direnişlerinden biriyle 15 Temmuz destanına çeviren aziz milletimizin verdiği mesaj son derece açıktı. Bu ülke artık hiçbir ihanet girişimiyle karanlığa gömülemez, demokrasi ve ilerleme yolundan döndürülemez." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün bilim, teknoloji ve inovasyonda küresel bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Mandal, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün sadece kendi derdiyle dertlenmek yerine dünyanın geleceğiyle ilgili sorunların çözüm arayışında en önemli çözüm ortaklarından biriyse, gerçekleştirdiği milli teknoloji hamlesi ile sadece siyasal olarak değil sanayisiyle, bilimsel üretimiyle tam bağımsız bir ülkeyse, 'Türkiye Yüzyılı' hedefine kilitlenip sadece bu günü değil, 2051 ve 2071'i projelendiriyor ve o hedefe doğru yürüyorsa tüm bunlar 15 Temmuz'da bizi sokmaya çalıştıkları karanlığı, umudun aydınlığına çeviren o şanlı direnişin, o gece ortaya konan mücadelenin bize verdiği ilham, güç ve sorumluluğun eseridir."